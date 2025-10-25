हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने तोड़ा इयान बॉथम का महारिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में रचा नया इतिहास

विराट कोहली ने तोड़ा इयान बॉथम का महारिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में रचा नया इतिहास

IND Vs AUS In ODIs: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय फील्डर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अद्भुत कैच पकड़े हैं. विराट कोहली ने इस मैच में इयान बॉथम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

IND Vs AUS 3rd ODI Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शनिवार, 25 अक्टूबर को 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने जीतने के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत भारत ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे मैच में एक और नया इतिहास रच दिया है. कोहली ने अपनी शानदार फील्डिंग से इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम का एक बेहद खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस रिकॉर्ड के साथ ही कोहली ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विदेशी फील्डर बन गए हैं.

विराट कोहली ने पकड़े दो कैच 

भारतीय टीम के बेहतरीन फील्डरों में से एक विराट कोहली ने इस मैच में 2 कैच पकड़े. वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने एक जोरदार स्वीप शॉट खेला. स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली ने हवा में उछलकर एक बेहतरीन कैच पकड़ा. इसके साथ कोहली ने इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. इसके बाद मैच में कोहली ने हर्षित राणा की गेंद पर कूपर कोनोली का भी कैच पकड़ा.

इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ा 

विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई धरती पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विदेशी फील्डर बन गए हैं. यह ऐतिहासिक पल ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान आया, जब उन्होंने इंग्लैंड के इयान बॉथम के रिकॉर्ड तोड़ा. कोहली के नाम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अब 38 कैच हो गए हैं. वहीं बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया में कुल 37 कैच पकड़े थे और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के कार्ल हूपर का नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कुल 33 कैच लपके.

विराट की फिटनेस का कमाल

यह रिकॉर्ड विराट कोहली की जबरदस्त फिटनेस को भी दिखता है. 36 साल की उम्र में भी वे मैदान पर युवा खिलाड़ियों की तरह फुर्ती दिखाते हैं. विराट का समर्पण और खेल के प्रति जुनून ही उन्हें इस तरह के अनोखे रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है. ये नया इतिहास युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि क्रिकेट के हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है.

Published at : 25 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Ian Botham ODIs VIRAT KOHLI IND VS AUS CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
Advertisement

वीडियोज

MP News: इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद सरकार पर उठे सवाल
Meerut News: SC के आदेश के बाद Meerut में गरजा बुलडोजर, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुसलमानों का Mahagathbandhan से मोहभंग?AIMIM अध्यक्ष शौकत अली के पोस्ट पर बवाल
Maharsahtra News: हाफिज नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना आई सामने, देखिए वीडियो
Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
Celebrities
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget