IND Vs AUS 3rd ODI Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शनिवार, 25 अक्टूबर को 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने जीतने के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत भारत ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे मैच में एक और नया इतिहास रच दिया है. कोहली ने अपनी शानदार फील्डिंग से इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम का एक बेहद खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस रिकॉर्ड के साथ ही कोहली ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विदेशी फील्डर बन गए हैं.

विराट कोहली ने पकड़े दो कैच

भारतीय टीम के बेहतरीन फील्डरों में से एक विराट कोहली ने इस मैच में 2 कैच पकड़े. वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने एक जोरदार स्वीप शॉट खेला. स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली ने हवा में उछलकर एक बेहतरीन कैच पकड़ा. इसके साथ कोहली ने इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. इसके बाद मैच में कोहली ने हर्षित राणा की गेंद पर कूपर कोनोली का भी कैच पकड़ा.

इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ा

विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई धरती पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विदेशी फील्डर बन गए हैं. यह ऐतिहासिक पल ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान आया, जब उन्होंने इंग्लैंड के इयान बॉथम के रिकॉर्ड तोड़ा. कोहली के नाम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अब 38 कैच हो गए हैं. वहीं बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया में कुल 37 कैच पकड़े थे और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के कार्ल हूपर का नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कुल 33 कैच लपके.

विराट की फिटनेस का कमाल

यह रिकॉर्ड विराट कोहली की जबरदस्त फिटनेस को भी दिखता है. 36 साल की उम्र में भी वे मैदान पर युवा खिलाड़ियों की तरह फुर्ती दिखाते हैं. विराट का समर्पण और खेल के प्रति जुनून ही उन्हें इस तरह के अनोखे रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है. ये नया इतिहास युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि क्रिकेट के हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है.