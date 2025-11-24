क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती

गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया हार की कगार पर है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीत चुकी दत्रिण अफ्रीकी टीम दूसरे टेस्ट में भी हावी है. पहला टेस्ट जीतने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही. भारत पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है.

भारत के पूर्व कप्तान और अपने समय के दिग्गज स्पिनर रहे अनिल कुंबले ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के 288 रनों से पिछड़ने के बाद भारतीय बल्लेबाजों के रवैये की आलोचना की. भारतीय टीम तीसरे दिन दूसरी पारी में 201 रनों पर ऑलआउट हो गई.

जानें क्या बोले अनिल कुंबले

अनिल कुंबले ने जियोस्टार से कहा, "मुझे लगता है कि भारत की बल्लेबाजी काफी खराब थी. टेस्ट क्रिकेट के लिये जरूरी जज्बा और संयम नहीं था. कुछ अच्छी गेंदें फेंकी गईं, लेकिन बल्लेबाज कठिन स्पैल के लिये तैयार नहीं थे. ऐसा लगता है कि जल्दी लक्ष्य का पीछा करने की ही सोच थी जो टेस्ट मैच में अवास्तविक है. इतने बड़े स्कोर तक धीरे-धीरे ही पहुंचा जाता है. भारत ने उस तरह का जज्बा ही नहीं दिखाया."

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि ऐसा कम ही होता है कि विदेशी टीम भारत में तीन दिन तक दबदबा बनाये रखे. उन्होंने कहा, "यह कम ही देखने को मिलता है कि भारत में विदेशी टीम का इस तरह लगातार तीन दिन दबदबा रहे. गुवाहाटी में उनकी रणनीति और उस पर अमल करने का तरीका भारतीयों पर भारी पड़ा."

दक्षिण अफ्रीका की बढ़त 300 के पार

पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे स्टम्प्स तक बिना कोई विकेट खोए 26 रन बना लिए. दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 314 रनों की हो गई है. दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक मार्को यानसेन ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले 93 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 6 विकेट झटके.