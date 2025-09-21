आज एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान दूसरी बार आमने-सामने आने वाले हैं. जब ग्रुप स्टेज में उनकी भिड़ंत हुई तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई थी. अब सुपर-4 के मैच (India vs Pakistan Super 4 Asia Cup) में दोनों टीम जीत दर्ज कर फाइनल की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहेंगी. बताते चलें कि सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल (Asia Cup Points Table) के टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा. मगर उससे पहले भारत-पाक मैच फैंस का रोमांच बढ़ा रहा होगा. यहां जानिए इस 'महामुकाबले' में किस टीम के जीतने के कितने प्रतिशत चांस हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान, कौन जीतेगा?

टी20 एशिया कप इतिहास में भारत और पाकिस्तान अब तक 4 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 3 बार टीम इंडिया और सिर्फ एक बार पाकिस्तान को जीत मिली है. एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज की टक्कर में भी भारतीय टीम 7 विकेट से विजयी रही थी.

जहां तक सुपर-4 मैच में जीत प्रतिशत का चांस है, कुछ ऑनलाइन एप्स अनुसार पाकिस्तान के जीत के चांस सिर्फ 30 प्रतिशत है, जबकि भारतीय टीम के जीतने के चांस 70 प्रतिशत हैं. ग्रुप स्टेज के मैच ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया था कि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की तुलना में बहुत बेहतर है.

आंकड़े भी भारत के पक्ष में

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 14 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें सिर्फ 3 बार पाक टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही है. 11 बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया है. वहीं एशिया कप के ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें तो दोनों टीम 20 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें 11 बार भारत और 6 बार पाक टीम ने बाजी मारी है. उनके 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया था. हेड-टू-हेड आंकड़े भी भारत की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं.

