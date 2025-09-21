हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज सुपर-4 राउंड में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा. दोनों टीमें सुपर-4 राउंड में भिड़ेंगी. इससे पहले लीग स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 21 Sep 2025 02:58 PM (IST)

2025 एशिया कप में आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. इससे पहले लीग स्टेज में दोनों टीमें भिड़ी थीं. अब सुपर-4 राउंड में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी. टीम इंडिया इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार है. हालांकि, पाकिस्तान टीम भी उलटफेर करने में माहिर है. 

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार इस मैच का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत रात आठ बजे से होगी. इस मैच में भारत अपनी कोर टीम के साथ खेलने उतरेगा. ओमान के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने कई बदलाव किए थे. 

पिच रिपोर्ट 

इस मौसम में दुबई में हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को नहीं मिलते हैं. वैसे, इस पिच पर पहले खेलने के बाद 180 से ज्यादा का स्कोर मैच विनिंग माना जाता है. पिच से स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है. आज भी स्पिनर्स का बोलबाला रहने की उम्मीद है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को भी अच्छा बाउंस मिलता है. ओस का इतना प्रभाव नहीं रहने वाला है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. भारतीय टीम पहले बैटिंग करे या फिर बॉलिंग, जीत के ज्यादा चांस उसके ही हैं. मुकाबला 70-30 का है. जिस तरह से टीम इंडिया ने लीग स्टेज में पाकिस्तान को हराया था, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम इस मैच को भी आसानी से जीत लेगी. 

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी.

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 21 Sep 2025 02:58 PM (IST)
India Vs Pakistan Live Cricket Score Salman Agha IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV Asia Cup 2025
Source: IOCL

