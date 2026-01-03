बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश के बाद मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है. केकेआर ने इस तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. यहां जानिए उनकी जगह केकेआर में कौन ले सकता है.

आईपीएल के नियम के हिसाब से अब केकेआर मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उसी खिलाड़ी को ले सकती है, जिसने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार हैं, जिनके बारे में हम आपको यहां बताएंगे.

1- फजलहक फारूकी

अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फजलहक फारूकी कोलकाता नाइट राइडर्स में मुस्तफिजुर रहमान की जगह लेने के सबसे बड़े दावेदार हैं. वह भी मुस्तफिजुर रहमान की तरह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, साथ ही टी20 के माहिर गेंदबाज भी हैं. नई गेंद से फजलहक फारूकी विकेट के दोनों तरफ स्विंग कराते हैं. ऐसे में केकेआर अफगानिस्तान के इस गेंदबाज को मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर सकती है. फजलहक फारूकी ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में 24 विकेट लेकर अपने हुनर का नमूना दुनिया के सामने पेश किया था.

2- स्पेंसर जॉनसन

केकेआर ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को भी टीम में शामिल कर सकती है. स्पेंसर जॉनसन भी मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के लिए अच्छे विकल्प हैं. वह अपनी स्पीड और बाउंस के लिए जाने जाते हैं. स्पेंसर जॉनसन पहले आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे. फिर आईपीएल 2025 में उन्हें केकेआर ने खिलाया था. हालांकि, स्पेंसर जॉनसन आईपीएल 2025 में उम्मीद के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर सके थे. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था.

3- अल्जारी जोसेफ

वेस्टइंडीज के लंबे कद के राइट आर्म फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ भी केकेआर के लिए एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं. अल्जारी जोसेफ पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं. वह एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. दुनियाभर की लीग में अल्जारी जोसेफ ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसे में केकेआर वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज को भी मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर सकता है.