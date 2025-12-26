विजय हजारे ट्रॉफी में बरसाए खूब सारे रन, अब रोहित-विराट का अगला मैच कब? देखें शेड्यूल
Virat Kohli Rohit Sharma Next Match: विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने पहले दोनों मैच जीते. अब जानिए विराट और रोहित अगला मैच कब खेलेंगे?
विजय हजारे ट्रॉफी में 26 दिसंबर को दिल्ली, मुंबई और पंजाब और हरियाणा समेत कई टीमों ने जीत दर्ज की. एक तरफ विराट ने 77 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल दिल्ली को गुजरात पर 7 रनों की करीबी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दूसरी ओर रोहित शर्मा अपने दूसरे मैच में फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले आउट हो गए. हालांकि मुंबई ने उत्तराखंड को 51 रनों से हरा दिया. अब सवाल है कि रोहित और विराट अपना अगला मैच कब खेलेंगे?
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा, विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी-अपनी टीम के लिए दो-दो मैच ही खेलने वाले थे. इसका मतलब अब भारतीय टीम के दोनों सीनियर बल्लेबाज विजय हजारे ट्रॉफी में दोबारा खेलते नहीं दिखेंगे.
ROKO का अगला मैच कब?
विजय हजारे ट्रॉफी का समापन 18 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले ही भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी. न्यूजीलैंड टीम जल्द भारत दौरे पर आने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 ODI और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.
भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अब 11 जनवरी को ही क्रिकेट मैदान पर वापसी करेंगे. दोनों खिलाड़ी टी20 से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए ROKO न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे.
विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन
विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दो-दो मैच खेले. विराट ने पहले मैच में दिल्ली के लिए 131 रनों की पारी खेली थी, वहीं दूसरे मुकाबले में 77 रन जड़ दिए. उन्होंने 2 मैचों में 208 रन बनाए. दूसरी ओर मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट के पहले मैच में 155 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में वो बिना खाता खोले आउट हो गए.
