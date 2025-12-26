विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज सभी टीमों का दूसरा मैच था. पिछले मैच में शतक जड़ने वाले विराट कोहली ने आज फिर शानदार पारी खेली, लेकिन आज रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला. रोहित ने पिछले मैच में शतक जड़ा था, आज वह अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए. देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव शोरे वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने शुरूआती दोनों मुकाबलों में शतक जड़ा है.

विराट कोहली

दिल्ली प्लेयर विराट कोहली ने पिछले मैच में आंध्र के खिलाफ 131 रन बनाए थे. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आज गुजरात के खिलाफ उन्होंने 77 रनों की पारी खेली. 61 गेंदों में खेली इस पारी में कोहली ने 1 छक्का और 13 चौके लगाए. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खबर थी कि कोहली सिर्फ 2 ही मैच खेलेंगे.

रोहित शर्मा

कोहली की तरफ रोहित शर्मा को लेकर भी यही खबर थी कि वह मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में शुरुआत के 2 मैच खेलेंगे. आज दूसरा मैच था, जिसमे रोहित अपनी पहली ही गेंद पर कैच आउट हुए. रोहित ने पिछले मैच में सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन बनाए थे, जिसमें 9 छक्के और 18 चौके लगाए थे. रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

ऋषभ पंत

दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने गुजरात के खिलाफ आज अर्धशतकीय पारी खेली, उन्होंने 79 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 रन बनाए. पंत ने पिछले मैच में सिक्किम के खिलाफ सिर्फ 5 रन बनाए थे.

रिंकू सिंह

उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने आज चंडीगढ़ के खिलाफ 106 रनों की नाबाद पारी खेली. रिंकू ने 176.67 की स्ट्राइक रेट से खेली इस तूफानी पारी में 4 छक्के और 11 चौके लगाए. रिंकू ने पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 67 रन बनाए थे.

देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव शोरे ने लगाया दूसरा शतक

कर्नाटक के लिए खेल रहे देवदत्त पडिक्कल ने झारखंड के खिलाफ पहले मैच में 147 रन बनाए थे, आज केरल के खिलाफ भी उन्होंने शतक जड़ा. पडिक्कल ने 137 गेंदों में 3 छक्के, 12 चौकों की मदद से 124 रन बनाए. 2-2 मैचों के बाद वह टूर्नामेंट में टॉप-रन स्कोरर हैं. उन्होंने 2 मैचों में 271 रन बनाए हैं.

विदर्भ के बल्लेबाज ध्रुव शोरे ने भी आज शतक जड़ा, उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ हुए मुकाबले में नाबाद 109 रन बनाए. पिछले मैच में बंगाल के खिलाफ उन्होंने 136 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

करुण नायर

कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर ने आज केरल के खिलाफ 130 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पिछले मैच में झारखंड के खिलाफ उन्होंने 29 रन ही बनाए थे.

दीपराज गौनकर

गोवा के ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपराज गौनकर ने आज हिमाचल के खिलाफ 71 रन बनाए और 5 विकेट भी चटकाए. गोवा ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और दीपराज को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. पिछले मैच में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 4 विकेट लिए थे. वह इस संस्करण में अभी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

मोहम्मद शमी

बंगाल का आज मैच बड़ौदा के साथ था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल 205 रन ही बना पाई थी. लक्ष्य छोटा था, लेकिन मोहम्मद शमी ने तीसरे ही ओवर में विकेट लेकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. उन्होंने मितेश पटेल को 11 के स्कोर पर आउट किया था, हालांकि इसके बाद शमी कोई विकेट नहीं ले पाए. उन्होंने 9 ओवरों में 42 रन देकर 1 विकेट लिया.