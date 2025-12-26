हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट? जिसमें विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन; जानें सारे नियम

क्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट? जिसमें विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन; जानें सारे नियम

What is List A Cricket: भारत में इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी खूब चर्चा में है. इस लिस्ट-A टूर्नामेंट का आगाज 24 दिसंबर से हुआ था. मगर ये लिस्ट-A क्रिकेट होता क्या है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी खूब चर्चा में है. इस लिस्ट-A टूर्नामेंट का आगाज 24 दिसंबर से हुआ था और इसका समापन 18 जनवरी को होगा. विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह समेत नामी खिलाड़ी अब तक इस टूर्नामेंट में शतक लगा चुके हैं. मगर ये लिस्ट-A टूर्नामेंट होता क्या है, क्या इसके नियम ODI मैचों से अलग होते हैं? यहां जानिए लिस्ट-A क्रिकेट के बारे में सबकुछ.

क्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट?

लिस्ट-A क्रिकेट की असल परिभाषा समझें, जब किसी एक मैच की प्रत्येक पारी में 40-60 ओवर फेंके जाएं, तो वह लिस्ट-A मैच के अंतर्गत आता है. इसका मतलब चालीस ओवर, पचास ओवर और 60 ओवर वाले फॉर्मेट को लिस्ट-A क्रिकेट कहा जाता है. ये मैच आमतौर पर सफेद गेंद से खेले जाते हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी (भारत), पाकिस्तान कप (पाकिस्तान), द फोर्ड ट्रॉफी (ऑस्ट्रेलिया) दुनिया के कुछ लोकप्रिय लिस्ट-A क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं. इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले वनडे मैच यानी ODI मुकाबले भी लिस्ट-A क्रिकेट का ही रूप हैं, इसलिए ODI मैचों के आंकड़े भी लिस्ट-A रिकॉर्ड में जुड़ जाते हैं. घरेलू और गैर अंतर्राष्ट्रीय 40-60 ओवर वाले क्रिकेट मैचों को लिस्ट-A मैच की संज्ञा दी जाती है. वहीं ODI मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं.

विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन

लिस्ट-A क्रिकेट में विराट कोहली के नाम 16,000 से अधिक रन हैं. विराट ने इनमें से 14,557 रन ODI मैचों में बनाए हैं, वहीं बाकी रन उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट में बनाए हैं. विराट कोहली अभी लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने लिस्ट-A करियर में 21,999 रन बनाए, वहीं विराट कोहली अब तक लिस्ट-A क्रिकेट में 16,207 रन बना चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

ईशान किशन ने छोड़ा टीम का साथ, वापस घर लौटे, BCCI के कहने पर हुआ ये सब; जानें पूरा मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy Vijay Hazare Trophy 2025-26 List A Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मनोरंजन
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
इंडिया
'बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत', तारिक रहमान की ढाका वापसी पर भारत का पहला रिएक्शन
'बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत', तारिक रहमान की ढाका वापसी पर भारत का पहला रिएक्शन
शिक्षा
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
ट्रेंडिंग
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget