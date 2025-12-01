दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप दी थी, लेकिन वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की. रविवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला गया. भारत ने इस मैच में 17 रनों से जीत दर्ज की. हालांकि, दोनों ही टीमों ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया. इस मैच में कुल 681 रन बने. भारत के लिए विराट कोहली ने रिकॉर्ड शतक जड़ा. वहीं कुलदीप यादव ने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके. अब जानिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कब और कहां दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 3 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस मैच का टॉस दोपहर 1 बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी. इस मैच को भी आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मैच की कमेंट्री स्टार स्पोर्ट के अलग-अलग चैनलों पर होगी. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे.

दक्षिण अफ्रीकी टीम में हो सकते हैं बदलाव

रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान टेंबा बावुमा नहीं खेले थे. वहीं विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले मैच में उनकी वापसी हो सकती है. टेंबा अगर आते हैं तो फिर रियान रिकल्टन की टीम से छुट्टी हो सकती है. ऐसे में दूसरे वनडे में एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं तीन नंबर पर कप्तान टेंबा बावुमा नजर आ सकते हैं. पहले वनडे में ट्रिस्टन स्टब्स भी नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे मैच में भी उनका खेलना मुश्किल है.

बिना किसी बदलाव के उतर सकती है टीम इंडिया

भारत ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब विशाखापट्टनम में टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान केएळ राहुल हैं. वह बिना किसी बदलाव के दूसरे वनडे में उतर सकते हैं. ऐसे में ऋषभ पंत और तिलक वर्मा एक बार फिर बेंच पर बैठे रह सकते हैं.