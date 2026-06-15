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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स

कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे धर्मशाला में खेला गया था. अब दूसरा वनडे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. जानें इस मैच की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने सात विकेट से जीता. अब भारत और अफगानिस्तान की टीमें लखनऊ में भिड़ेंगी. जी हां, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. 

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है. अगर भारतीय टीम दूसरा वनडे भी जीत लेती है तो सीरीज जीत लेगी. वहीं अफगानिस्तान की नजरें उलटफेर कर सीरीज में बने रहने पर रहेंगी. 

भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. दोपहर 1 बजे इस मैच का टॉस होगा. 

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच कहां लाइव देख पाएंगे?

 भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे. 

इस तरह फ्री में देख सकेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे

भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे आप फ्री में भी लाइव देख सकेंगे. इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. आप डीडी फ्री डिश पर यह मैच लाइव देख सकते हैं.

एक बदलाव के साथ उतर सकती है टीम इंडिया 

भारत ने धर्मशाला में खेला गया पहला वनडे आसानी से जीत लिया था. फिर भी टीम इंडिया दूसरे वनडे में एक बदलाव के साथ उतर सकती है. दूसरे वनडे में प्रिंस यादव को डेब्यू का मौका मिल सकता है. प्रिंस आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. ऐसे में लखनऊ उनका होम ग्राउंड है. 

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Published at : 15 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Rashid Khan Shubman Gill India Vs Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Rohit SHarma IND Vs AFG 2nd ODI
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