कल कितने बजे IPL टीमें जारी करेंगी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट? जानें BCCI का नियम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन यानी आईपीएल 2027 की तैयारी सभी 10 टीमों ने शुरू कर दी है. आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगी. इससे पहले सभी 10 टीमों को कल यानी मंगलवार, 17 नवंबर को आधिकारिक रिटेन (Retain) और रिलीज (Release) खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. यहां जानें कितने बजे IPL टीमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी, और इसे लेकर बीसीसीआई का नियम क्या है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई सिर्फ रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने की डेडलाइन देती है. बीसीसीआई की तरफ से कोई समय नहीं दिया जाता है. इसी कारण रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने का कोई समय नहीं होता है. बीसीसीआई ने 17 नवंबर की डेडलाइन (अंतिम तारीख) दी है. इससे पहले सभी 10 टीमों को आधिकारिक रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी.

सभी 10 फ्रेंचाइजी 17 नवंबर को शाम में अपनी-अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची बीसीसीआई को सौंपेंगी और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या वेबसाइट पर भी जारी करेंगी. दरअसल, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के अनुसार, टीमें और आईपीएल प्रबंधन इन सूचियों की घोषणा आमतौर पर शाम 5 बजे के बाद करती हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई फिक्स समय जारी नहीं होता है.

रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी होने से पहले 10 खिलाड़ियों की टीमें बदल चुकी हैं. फ्रेंचाइजियों ने ट्रेड विंडो का इस्तेमाल कर खिलाड़ियों की अदला-बदली की है. इस नियम के तहत टीमें आपस में बात करके एक खिलाड़ी के बदले दूसरा खिलाड़ी बदल सकती हैं. अगर टीमें चाहें तो कैश डील भी कर सकती है. खिलाड़ियों का प्राइस भी ट्रेड में कम किया जा सकता है.

आईपीएल 2027 से पहले इन खिलाड़ियों की बदली टीम

ऋषभ पंत- लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में- सैलरी होगी 15 करोड़ रुपये

कुलदीप यादव- दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में- सैलरी होगी 13.5 करोड़ रुपये

टी नटराजन- दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- सैलरी होगी 5 करोड़ रुपये

जीशान अंसारी- सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स में- सैलरी होगी 40 लाख रुपये

लियाम लिविंगस्टोन- सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स में- 6 करोड़ रुपये

जैक एडवर्ड्स- सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स में- 3 करोड़ रुपये

खलील अहमद- चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- 4.8 करोड़ रुपये

नाथन एलिस- चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- 2 करोड़ रुपये

हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में- 18 करोड़ रुपये

अर्शदीप सिंह- पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में- 18 करोड़ रुपये

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