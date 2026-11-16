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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल कितने बजे IPL टीमें जारी करेंगी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट? जानें BCCI का नियम

कल कितने बजे IPL टीमें जारी करेंगी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट? जानें BCCI का नियम

IPL 2027 Retention List: आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 टीमों को आधिकारिक रिटेन (Retain) और रिलीज (Release) खिलाड़ियों की लिस्ट 17 नवंबर 2026 को जारी होनी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Nov 2026 03:50 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन यानी आईपीएल 2027 की तैयारी सभी 10 टीमों ने शुरू कर दी है. आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगी. इससे पहले सभी 10 टीमों को कल यानी मंगलवार, 17 नवंबर को आधिकारिक रिटेन (Retain) और रिलीज (Release) खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. यहां जानें कितने बजे IPL टीमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी, और इसे लेकर बीसीसीआई का नियम क्या है. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई सिर्फ रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने की डेडलाइन देती है. बीसीसीआई की तरफ से कोई समय नहीं दिया जाता है. इसी कारण रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने का कोई समय नहीं होता है. बीसीसीआई ने 17 नवंबर की डेडलाइन (अंतिम तारीख) दी है. इससे पहले सभी 10 टीमों को आधिकारिक रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. 

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सभी 10 फ्रेंचाइजी 17 नवंबर को शाम में अपनी-अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची बीसीसीआई को सौंपेंगी और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या वेबसाइट पर भी जारी करेंगी. दरअसल, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के अनुसार, टीमें और आईपीएल प्रबंधन इन सूचियों की घोषणा आमतौर पर शाम 5 बजे के बाद करती हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई फिक्स समय जारी नहीं होता है.

रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी होने से पहले 10 खिलाड़ियों की टीमें बदल चुकी हैं. फ्रेंचाइजियों ने ट्रेड विंडो का इस्तेमाल कर खिलाड़ियों की अदला-बदली की है. इस नियम के तहत टीमें आपस में बात करके एक खिलाड़ी के बदले दूसरा खिलाड़ी बदल सकती हैं. अगर टीमें चाहें तो कैश डील भी कर सकती है. खिलाड़ियों का प्राइस भी ट्रेड में कम किया जा सकता है. 

आईपीएल 2027 से पहले इन खिलाड़ियों की बदली टीम

ऋषभ पंत- लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में- सैलरी होगी 15 करोड़ रुपये
कुलदीप यादव- दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में- सैलरी होगी 13.5 करोड़ रुपये 
टी नटराजन- दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- सैलरी होगी 5 करोड़ रुपये 
जीशान अंसारी- सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स में- सैलरी होगी 40 लाख रुपये 
लियाम लिविंगस्टोन- सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स में- 6 करोड़ रुपये 
जैक एडवर्ड्स- सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स में- 3 करोड़ रुपये 
खलील अहमद- चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- 4.8 करोड़ रुपये 
नाथन एलिस- चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- 2 करोड़ रुपये 
हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में- 18 करोड़ रुपये
अर्शदीप सिंह- पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में- 18 करोड़ रुपये

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Shivam Dube CSK RCB HARDIK PANDYA IPL 2027
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