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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट13 छक्के और 8 चौके, रजत पाटीदार ने रचा इतिहास, 135 रन ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड

13 छक्के और 8 चौके, रजत पाटीदार ने रचा इतिहास, 135 रन ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Rajat Patidar Century SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने इतिहास रच दिया. उन्होंने 48 गेंद में नाबाद 135 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 13 छक्के निकले.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Nov 2026 01:21 PM (IST)
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आईपीएल में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. रजत पिछले कुछ सालों से आईपीएल के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं. एक बार फिर रजत पाटीदार ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है. उन्होंने 48 गेंद में नाबाद 135 रनों की पारी खेली है. 

रजत पाटीदार ने 2026 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए असम के खिलाफ 8 चौकों और 13 छक्कों की मदद से 48 गेंद में नाबाद 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. पाटीदार अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 41 गेंद में अपना शतक पूरा किया था. 

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सोमवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में मध्य प्रदेश और असम के बीच मैच खेला जा रहा है. एमपी ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 250 रन बना दिए हैं. एमपी के लिए कप्तान पाटीदार ने पांच नंबर पर खेलते हुए शतक जड़ा. उन्होंने 41 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. रजत पाटीदार ने 48 गेंद में 8 चौकों और 13 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए. उनके अलावा अक्षत रघुवंशी ने 19, अंकुश सिंह ने 23, शिवांग कुमार ने 61, अपूर्वे द्विवेदी ने 03, त्रिपुरेश सिंह ने 00 और अनिकेत वर्मा ने 01 रन बनाया.  

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy Rajat Patidar RCB Rajat Patidar Century
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