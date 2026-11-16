13 छक्के और 8 चौके, रजत पाटीदार ने रचा इतिहास, 135 रन ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड
Rajat Patidar Century SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने इतिहास रच दिया. उन्होंने 48 गेंद में नाबाद 135 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 13 छक्के निकले.
आईपीएल में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. रजत पिछले कुछ सालों से आईपीएल के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं. एक बार फिर रजत पाटीदार ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है. उन्होंने 48 गेंद में नाबाद 135 रनों की पारी खेली है.
रजत पाटीदार ने 2026 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए असम के खिलाफ 8 चौकों और 13 छक्कों की मदद से 48 गेंद में नाबाद 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. पाटीदार अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 41 गेंद में अपना शतक पूरा किया था.
🚨 HISTORY BY RAJAT PATIDAR - He becomes the first Madhya Pradesh batter to score Hundred in SMAT. He came to bat at Number 5 🫡🔥 https://t.co/5UDnOOCYhV— Johns. (@CricCrazyJohns) November 16, 2026
सोमवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में मध्य प्रदेश और असम के बीच मैच खेला जा रहा है. एमपी ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 250 रन बना दिए हैं. एमपी के लिए कप्तान पाटीदार ने पांच नंबर पर खेलते हुए शतक जड़ा. उन्होंने 41 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. रजत पाटीदार ने 48 गेंद में 8 चौकों और 13 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए. उनके अलावा अक्षत रघुवंशी ने 19, अंकुश सिंह ने 23, शिवांग कुमार ने 61, अपूर्वे द्विवेदी ने 03, त्रिपुरेश सिंह ने 00 और अनिकेत वर्मा ने 01 रन बनाया.
Madhya Pradesh: 57/3 after 7.4 overs. Madhya Pradesh: 250/6 after 20 overs. MADNESS FROM CAPTAIN RAJAT PATIDAR - 135*(48) IN SMAT 😮💨💪 https://t.co/0TXgBaPPos— Johns. (@CricCrazyJohns) November 16, 2026
CAPTIAN RAJAT PATIDAR SHOW IN SYED MUSHTAQ ALI 🥶 - Patidar smashed 135* runs from just 48 balls including 8 fours & 13 sixes. He is on a mission for the T20I selection. https://t.co/YFDidxN0CL— Johns. (@CricCrazyJohns) November 16, 2026
🚨 HUNDRED FOR CAPTAIN RAJAT PATIDAR 😍 - Coming to bat at 5, Captain of Madhya Pradesh smashed Hundred from just 41 balls in Syed Mushtaq Ali. He is making big statements for T20I selection. https://t.co/dJFkMs2DbJ— Johns. (@CricCrazyJohns) November 16, 2026
Rajat Patidar Today🥵🔥 Scored 135*(48) 4s-8 6s-13 Strike rate:281.25 Rajat came in at 57-3 and started to dominate bowlers and pasted a target of 250. #SMAT https://t.co/jelTHbvIys— 𝑫𝒂𝒌𝒖🍷 (@kyakruuyaar) November 16, 2026
- He's Captain of Madhya Pradesh. - He's Came to bat at No.5. - He scored 135*(48). - Hits 8 fours & 13 Sixes. - Becomes first MP player score 💯 in SMAT. - Highest ever score for MP in SMAT. - He scored 101 runs in last 30 balls. JUST STAND & SALUTE TO CAPTAIN RAJAT PATIDAR.🙇 https://t.co/ochnE1YWKz— Tanuj (@ImTanujSingh) November 16, 2026
यह भी पढ़ें-
अब होगी टीम इंडिया की 'अग्निपरीक्षा', न्यूजीलैंड में 'शर्मनाक' है टेस्ट का रिजल्ट