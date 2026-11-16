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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टी20 में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, 4 विकेट से दर्ज की शानदार जीत

दूसरे टी20 में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, 4 विकेट से दर्ज की शानदार जीत

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की टीम बिहार ने दूसरा टी20 मैच जीत लिया है. बिहाद ने अपने दूसरे मैच में रेलवे को 4 विकेट से हरा दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे मैच में बिहार ने रेलवे को 4 विकेट से हरा दिया है. पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने बिहार की कप्तानी की थी, लेकिन उनकी टीम सौराष्ट्र से हार गई थी. मगर सोमवार को सूरज कश्यप की कप्तानी वाली टीम ने रेलवे को हराकर SMAT 2026-27 में अपनी पहली जीत दर्ज की.

रेलवे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 137 रन बनाए थे. जवाब में आयुष लोहारुका की 58 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर बिहार ने 10 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मैच जीत लिया. यह बिहार की इस टूर्नामेंट में सबसे पहली जीत है और वह एलीट ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर आ गया है.

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वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं खेले?

वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच में बिहार के कप्तान रहे थे. उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही मेंस टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे युवा कप्तान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. मगर वैभव अब राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम के साथ जुड़ गए हैं, जो 19 बवंबर से शुरू होने वाला है. इसलिए वैभव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अगले मैचों में नहीं खेलेंगे.

वैभव ने पहले मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ ओपनिंग की थी, जहां वो 12 गेंद में सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए थे.

अब इंडिया ए के लिए खेलेंगे

19 नवंबर से कतर में राइजिंग स्टार्स एशिया कप शुरू हो रहा है, जिसमें कुल 8 टीम भाग लेंगी. भारत को पाकिस्तान ए, नेपाल और यूएई के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. भारत का पहला मैच 20 नवंबर को नेपाल के साथ होगा, दूसरा मैच 22 नवंबर को पाकिस्तान ए के साथ होगा. ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम 24 नवंबर को यूएई के साथ खेलेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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Syed Mushtaq Ali Trophy Bihar Cricket Team Vaibhav Sooryavanshi
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