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भारत-अफगानिस्तान सीरीज का बदलेगा शेड्यूल, तारीखों में होगा बदलाव!

India vs Afghanistan T20 Schedule: भारत और अफगानिस्तान की टी20 सीरीज 14 सितंबर से शुरू होनी है, लेकिन अब इसके शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार, 12 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी किया था. शेड्यूल के मुताबिक तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के शेड्यूल में बदलाव को लेकर BCCI के सामने बड़ी डिमांड रख दी है.

भारत बनाम अफगानिस्तान तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंडिया टुडे के अनुसार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बीसीसीआई के सामने मांग रखी है कि पहले या दूसरे टी20 की तारीख को बदलकर 14 सितंबर कर दिया जाए. बताते चलें कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व है. अगर शेड्यूल में बदलाव किया जाता है तो कम से कम दो मुकाबला लगातार खेले जाएंगे. हालांकि BCCI ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

भारत-अफगानिस्तान सीरीज का मौजूदा शेड्यूल

  • 13 सितंबर - पहला टी20
  • 15 सितंबर - दूसरा टी20
  • 17 सितंबर -  तीसरा टी20

यह पहली बार होगा जब भारतीय टीम किसी देश की मेजबानी कर रही होगी, लेकिन सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे. दरअसल BCCI ने अफगानिस्तान टीम को 3 मैदान आवंटित किए हुए हैं, जिन्हें अफगान टीम का घरेलू मैदान माना जाता है. इनमें देहरादून, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के मैदान आते हैं. सामने 2 पहलू हैं, अब सीरीज 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर से शुरू हो सकती है.

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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज तय हो जाने से भारतीय टीम का बांग्लादेश टूर खतरे में पड़ गया है. टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा अगस्त 2025 से टाला जा रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बाद क्रिकेट टूर को सितंबर 2026 तक के लिए टाल दिया गया था.

रिपोर्ट्स अनुसार BCB ने टूर को बहाल किए जाने को लेकर BCCI के साथ संपर्क साधा था, लेकिन बीसीसीआई ने इसको लेकर कुछ भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. आने वाले महीनों में टीम इंडिया को कई सारी सीरीज खेलनी हैं और अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तय होने से बांग्लादेश टूर पर सवालिया निशान लग गए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan India Tour Of Afghanistan
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