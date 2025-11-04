DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी

भारत के कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर पुलिस में DSP पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. मोहम्मद सिराज को 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद डीएसपी पद मिला था, वहीं महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं दीप्ति शर्मा पर भी पुलिस की वर्दी सूट करती है. उनके अलावा भी कई क्रिकेटर DSP बन चुके हैं, लेकिन उन्हें वेतन कितना मिलता है. क्या सबकी सैलरी एकसमान होती है या राज्यों अनुसार DSP बनने के बाद उनकी तनख्वाह अलग-अलग होती है.

DSP बनने पर कितनी सैलरी

-सबसे पहले दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्हें स्पोर्ट्स क्वोटा के माध्यम से जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP का पद मिला था. उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की आय 56,100 रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा उन्हें लगभग 28,000 रुपये तक भत्ता भी मिलता है. इसलिए दीप्ति की मासिक तनख्वाह 80,000 से 1,00,000 रुपये तक हो सकती है.

-मोहम्मद सिराज की बात करें तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद तेलंगाना पुलिस में उन्हें स्पोर्ट्स क्वोटा के तहत DSP पद मिला था. तेलंगाना पुलिस में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक डीएसपी की मासिक आय 58,850 रुपये से 1,37,050 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा उन्हें हाउस रेंट, मेडिकल और ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है.

-2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत के हीरो बने जोगिंदर शर्मा हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर विराजमान हैं. हरियाणा में डीएसपी का मूल वेतन 53,100 रुपये हो सकता है. एक डीएसपी की तनख्वाह 53,100-1,67,800 रुपये तक हो सकती है. अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी डीएसपी को भत्ता मिलता है.

