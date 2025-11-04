ICC Rankings: आईसीसी रैंकिंग्स में स्मृति मंधाना को लगा बड़ा झटका, भारत को वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी छिन गया नंबर 1 का ताज
Smriti Mandhana ICC Rankings: वीमेंस वनडे बैटिंग रैंकिंग में स्मृति मंधाना को बड़ा झटका लगा है. वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद भी स्मृति पहले से दूसरे नंबर पर आ गई हैं.
ICC Rankings After Women's World Cup 2025: भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को वीमेंस वर्ल्ड कप के बाद बड़ा झटका लगा है. स्मृति ने वर्ल्ड कप में काफी दमदार प्रदर्शन किया. फाइनल में भी स्मृति मंधाना के बल्ले से 45 रनों की पारी आई. इस पारी से मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई. स्मृति मंधाना भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बनीं. लेकिन इसके बाद भी लेटेस्ट वनडे आईसीसी रैंकिंग्स में स्मृति मंधाना से नंबर 1 का ताज छिन गया है. स्मृति वीमेंस वनडे बैटिंग रैंकिंग्स में नंबर 2 पर आ गई हैं. साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गई हैं.
Top stars from #CWC25 rise to new heights in the latest ICC Women’s Rankings update 🤩 🏏— ICC (@ICC) November 4, 2025
Read more ⬇️https://t.co/StId8a0Njc
स्मृति मंधाना से छिना नंबर 1 का ताज
स्मृति मंधाना काफी समय से वनडे बैटिंग रैंकिंग में नंबर वन बनी हुई थीं. लेकिन अब स्मृति 811 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई हैं. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में स्मृति मंधाना दूसरे नंबर की खिलाड़ी रहीं. स्मृति ने विश्व कप में 9 मैचों में 54.25 की औसत से 434 रन बनाए. स्मृति मंधाना भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बनीं.
वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवार्ड आईसीसी वनडे बैटिंग रैकिंग में भी नंबर एक पर आ गई हैं. लौरा वोलवार्ड 814 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन बन गई हैं. लौरा ने भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में भी शतकीय पारी खेली. साउथ अफ्रीका की तरफ से लौरा अकेले ही मैदान पर लड़ती रहीं, वहीं कोई और बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी भी नहीं खेल पाई.
यह भी पढ़ें
एशिया कप में फिर खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने बनाया नया प्लान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL