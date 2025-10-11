हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कप्तान गिल का रिकॉर्ड तोड़ शतक, फिर जडेजा ने फिरकी से चलाया जादू, भारत अभी 378 रन से आगे, पढ़ें डे रिपोर्ट

कप्तान गिल का रिकॉर्ड तोड़ शतक, फिर जडेजा ने फिरकी से चलाया जादू, भारत अभी 378 रन से आगे, पढ़ें डे रिपोर्ट

IND vs WI Day 2 Score: वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं. पहली पारी में वेस्टइंडीज अब भी भारत से 378 रन पीछे है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 04:55 PM (IST)
वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं. पहली पारी में वेस्टइंडीज अब भी भारत से 378 रन पीछे है. टीम इंडिया ने पहली पारी 518 के स्कोर पर घोषित की थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम संघर्ष करती हुई 140 के स्कोर पर पहुंची है. कैरेबियाई टीम को अभी फॉलो-ऑन बचाने के लिए 179 रन और बनाने हैं. दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी छाए रहे, जिन्होंने 129 रनों की पारी खेल कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले.

दूसरे दिन भारतीय टीम ने 318/2 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक जायसवाल 173 रन बना चुके थे, लेकिन दूसरे दिन 2 रन बनाने के बाद वो रन आउट हो गए. जायसवाल अपने टेस्ट करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाने से चूक गए.

उसके बाद नितीश रेड्डी ने कप्तान गिल के साथ मिलकर 91 रनों की पार्टनरशिप की. दोनों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 400 के पार पहुंचाया, रेड्डी 43 रन बनाकर आउट हो गए. अहमदाबाद टेस्ट के शतकवीर ध्रुव जुरेल को भी अच्छी शुरुआत मिली, उन्होंने 44 रन बनाए लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर 102 रन जोड़े.

शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाया है. इस 129 पारी के दम पर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े.

गेंदबाजी में रवींद्र जडेजा ने बुना फिरकी का जाल

जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. वेस्टइंडीज ने अपना पहला विकेट 21 के स्कोर पर खोया. टैगनरीन चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे ने मिलकर 66 रनों की पार्टनरशिप करते हुए वेस्टइंडीज टीम का स्कोरबोर्ड बढ़िया ढंग से आगे बढ़ाया. जैसे ही चंद्रपॉल 34 रन बनाकर आउट हुए, उस समय टीम का स्कोर 87 रन था. इस दौरान 20 रनों के भीतर वेस्टइंडीज ने 3 विकेट गंवा दिए. अब शाय होप और टेविन इमलाच 33 रन जोड़ चुके हैं. भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट रवींद्र जडेजा ने लिए हैं. उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Ind Vs Wi 2nd Test IND Vs WI IND Vs WI Live SHUBMAN GILL
