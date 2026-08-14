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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित और विराट की विरासत दांव पर, शुभमन गिल के हाथों में टीम इंडिया की लाज

रोहित और विराट की विरासत दांव पर, शुभमन गिल के हाथों में टीम इंडिया की लाज

India vs Sri Lanka Test: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बतौर कप्तान श्रीलंका में अपनी विरासत कायम की है. अब शुभमन गिल पर उस लीगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Aug 2026 11:23 AM (IST)
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भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज कल यानी 15 अगस्त से शुरू हो रही है. गॉल पर पहला टेस्ट मैच खेला जाना है और यह कप्तान शुभमन गिल के लिए 'अग्निपरीक्षा' होगी. पिछले 11 सालों में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान श्रीलंका जाकर अपनी विरासत कायम की है. टीम इंडिया की श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट में आखिरी हार 2015 में आई थी.

एमएस धोनी ने साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उसके बाद विराट कोहली नए टेस्ट कप्तान बने. हालांकि विराट को बतौर कप्तान श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद विराट की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार 8 टेस्ट मैचों में श्रीलंका के खिलाफ अजेय रही. जब रोहित कप्तान बने तो उनकी कप्तानी में भी 2022 में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 2-0 से पटका था.

शुभमन गिल की परीक्षा

विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें भारत 8 बार विजयी रहा और सिर्फ एक मैच हारा, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे. पिछले 11 साल से श्रीलंकाई टीम टेस्ट क्रिकेट में भारत को हराने को तरस रही है. अब सवाल है कि क्या शुभमन गिल ROKO की इस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे.

शुभमन गिल के सामने समस्याएं कई सारी हैं. वो बतौर खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ और श्रीलंकाई धरती पर अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे होंगे. इसलिए वहां पहली बार टेस्ट खेलना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी. वहीं भारत के पास एक युवा टीम है, जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं हैं.

श्रीलंका गई भारतीय टीम में सिर्फ केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और शुभमन गिल ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें 40 या उससे अधिक टेस्ट मैचों का अनुभव है. खासतौर पर गेंदबाजी लाइन-अप में युवा भरे पड़े हैं, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम अनुभव है. क्या गिल इस कम अनुभवी टीम के साथ विराट-रोहित द्वारा कमाई गई विरासत को कायम रख पाएंगे.

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भारत-श्रीलंका हेड टू हेड

भारत और श्रीलंका ने अब तक 46 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 22 बार टीम इंडिया विजयी रही है और केवल 7 मौकों पर श्रीलंका जीत पाया है. उनके 17 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे. पिछले 17 सालों में श्रीलंका को टेस्ट में भारत पर सिर्फ 2 बार जीत मिली है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया का श्रीलंका पर डॉमिनेंस ज्यादा बढ़ गया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHUBMAN GILL
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