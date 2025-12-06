विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया 'विश्व रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 302 रन बनाए, जो सबसे ज्यादा रहे. उन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक और अंतिम वनडे मैच में फिफ्टी लगाई. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला. इसी के साथ विराट ने एक और विश्व रिकॉर्ड बना डाला है. वो अब मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

विराट कोहली ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

विराट कोहली अब पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. यह उनके करियर में 20वीं बार रहा जब विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं. वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सबसे आगे निकल गए हैं. सचिन तेंदुलकर अपने करियर में 19 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे. इस सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर भी हैं.

ये रही दुनिया में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट:

20 बार - विराट कोहली

19 बार - सचिन तेंदुलकर

17 बार - शाकिब अल हसन

14 बार - जैक्स कैलिस

13 बार - सनथ जयसूर्या

13 बार - डेविड वॉर्नर

विराट कोहली फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. पिछली 4 वनडे पारियों में उन्होंने 374 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे हैं. विराट कोहली ने अपने करियर में 9वीं बार ऐसा किया है, जब उन्होंने लगातार चार पारियों में 50 रन या उससे ज्यादा स्कोर बनाया हो.

विराट कोहली अब अपने इंटरनेशनल करियर में 28,000 रन बनाने से सिर्फ 25 रन दूर हैं. 2025 में अब भारतीय टीम का कोई वनडे मैच नहीं होना है, इसलिए विराट को यह कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा.

