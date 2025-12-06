हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया 'विश्व रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास

विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया 'विश्व रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास

Most Player of The Series Awards: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 302 रन बनाए, जो सबसे ज्यादा रहे. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Dec 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 302 रन बनाए, जो सबसे ज्यादा रहे. उन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक और अंतिम वनडे मैच में फिफ्टी लगाई. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला. इसी के साथ विराट ने एक और विश्व रिकॉर्ड बना डाला है. वो अब मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

विराट कोहली ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

विराट कोहली अब पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. यह उनके करियर में 20वीं बार रहा जब विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं. वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सबसे आगे निकल गए हैं. सचिन तेंदुलकर अपने करियर में 19 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे. इस सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर भी हैं.

ये रही दुनिया में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट:

  • 20 बार - विराट कोहली
  • 19 बार - सचिन तेंदुलकर
  • 17 बार - शाकिब अल हसन
  • 14 बार - जैक्स कैलिस
  • 13 बार - सनथ जयसूर्या
  • 13 बार - डेविड वॉर्नर

विराट कोहली फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. पिछली 4 वनडे पारियों में उन्होंने 374 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे हैं. विराट कोहली ने अपने करियर में 9वीं बार ऐसा किया है, जब उन्होंने लगातार चार पारियों में 50 रन या उससे ज्यादा स्कोर बनाया हो.

विराट कोहली अब अपने इंटरनेशनल करियर में 28,000 रन बनाने से सिर्फ 25 रन दूर हैं. 2025 में अब भारतीय टीम का कोई वनडे मैच नहीं होना है, इसलिए विराट को यह कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा.

यह भी पढ़ें:

दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Dec 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli Stats  India Vs South Africa VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी, सभी से बड़ी जानकारी | DGCA | Chadan Singh
Sandeep Chaudhary: न नोटिस, न कार्रवाई...DGCA क्या कर रहा? | Debate | Seedha Sawal
ABP Report: Bengal में सियासी घमासान, बाबरी के समर्थन में सड़क पर उतरे सैंकड़ों मुस्लिम | TMC
Babri Masjid: बाबरी मस्जिद के नाम पर नाम कमाना चाहतें है हुमायूं ? | Humayun Kabir | TMC
Indigo Crisis: नवविवाहित जोड़े ने सुनाई एयरपोर्ट परअपनी दास्तान...पिघलेगा इंडिगो का दिल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
95% कनेक्टिविटी बहाल, मनमाना किराया वसूली पर रोक और यात्रियों को रिफंड... कब तक इस संकट से उबरेगी इंडिगो? 10 बड़ी बातें
95% कनेक्टिविटी बहाल, किराया सीमा और रिफंड... कब तक इस संकट से उबरेगी इंडिगो? बड़ी बातें
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल- वीडियो वायरल
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget