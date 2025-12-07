विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दुनिया का कोई खिलाड़ी आस पास नहीं

'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने डेब्यू के बाद से ही कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं. अब विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. विराट ने सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

किंग कोहली ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने 151 के बेमिसाल औसत के साथ 302 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 24 चौके और 12 छक्के निकले. इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना लिया.

यह अंतरराष्ट्रीय करियर में विराट कोहली का 20वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब था. वहीं सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 19 बार इस खिताब को जीता. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (17) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जबकि जैक कैलिस (14) और सनथ जयसूर्या (13) इस फेहरिस्त में क्रमश: चौथे और पांचवें पायदान पर हैं.

इस मामले में अब भी सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं विराट कोहली

वनडे फॉर्मेट में यह विराट कोहली का 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब रहा. इस फॉर्मेट में वह सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. सचिन तेंदुलकर (14) यहां शीर्ष पर हैं, जबकि क्रिस गेल और शॉन पोलक ने 8-8 बार इस अवॉर्ड को जीता है.

37 साल के विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अब कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही खेलते नजर आते हैं, जिसमें फिलहाल यह बल्लेबाज प्रचंड फॉर्म में है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम वनडे मुकाबले में 74* रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका के विरुद्ध घरेलू सीरीज में 135, 102 और 65* रन की पारियां खेली हैं.