'रोहित-कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेले तो खुश होऊंगा...', अफगानिस्तान खिलाड़ी ने बयान से चौंकाया

विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं, इस पर काफी चर्चा हो रही है. दरअसल कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीसीसीआई ने दोनों दिग्गजों को आश्वासन नहीं दिया है कि वह 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे. दोनों अब 50 ओवरों के घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलेंगे. इस बीच अफगानिस्तान के विकेट-कीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर दोनों न खेलें तो बतौर अफगानी खिलाड़ी मैं खुश होऊंगा.

स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा कि अगर भारतीय टीम के दो दिग्गज (विराट कोहली और रोहित शर्मा) वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, तो बाकी टीमें ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगी. गुरबाज ने कहा, "एक अफगानी खिलाड़ी के तौर पर मैं तो खुश होऊंगा अगर विराट और कोहली टीम में न हों. क्योंकि अगर वे दोनों नहीं होंगे तो हमारे पास जीतने का ज्यादा मौका होगा."

विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बोले गुरबाज

गुरबाज ने आगे कहा, "वे दिग्गज हैं. ऐसा नहीं है कि कोई आकर ये कहेगा कि विराट कोहली या रोहित शर्मा को टीम में नहीं होना चाहिए. अगर वे टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो हर टीम ही खुश होगी. वे इतने बड़े नाम हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं."

गुरबाज ने गौतम गंभीर को किया डिफेंड

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर भारत में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है. कई फैंस उनका समर्थन करते हैं तो एक खेमा ऐसा भी है जो उनकी आलोचना भी करता है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट के बाद तो स्टेडियम में ही गंभीर के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, जिसके कुछ वीडियो वायरल हुए थे. हालांकि गंभीर की आलोचना से गुरबाज हैरान हैं.

गुरबाज ने कहा कि गौतम गंभीर सर्वश्रेष्ठ कोच हैं और उनकी आलोचना से वह हैरान हैं. उन्होंने पीटीआई से कहा, "आपके देश के एक अरब 40 करोड़ लोग में से 20-30 लाख लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं लेकिन बाकी गौतम गंभीर और टीम के साथ हैं. वह सर्वश्रेष्ठ कोच, मेंटोर और इंसान हैं. मुझे उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद है. भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 में एशिया कप जीता है. कई सीरीज जीती हैं. आप सिर्फ एक सीरीज के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते."