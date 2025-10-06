हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट

ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट

Virat Kohli And Rohit Sharma Retirement: विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब इन दोनों खिलाड़ियों के वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की खबरें तेज हो गई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 06 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

India Tour Of Australia ODI Series: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. भारत की वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत के बाद भी रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हिटमैन कप्तान तो नहीं हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में बने हुए हैं.

विराट-रोहित लेंगे संन्यास?

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम इंडिया के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2027 वर्ल्ड कप के बारे में कहा था. आगरकर का कहना है कि 'रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तानी 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए दी गई है'. बीसीसीआई इस वक्त टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों की तरफ भी देख रही है.

भारत के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा अब 38 साल के हो चुके हैं. 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित की उम्र 40 तक पहुंच जाएगी. ऐसे में टीम इंडिया के सामने अगले दो साल में वनडे मुकाबले भी कम हैं और रोहित केवल ODI फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं. तब सुनील गावस्कर के स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू के मुताबिक, रोहित को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए खुद को पूरी तरह फिट रखना होगा. वहीं वनडे के अलावा डॉमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगा, जिससे वो वर्ल्ड कप के लिए खुद को टीम में शामिल कर सकें.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेयरवेल?

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे से रिटायरमेंट को लेकर अभी कोई बात नहीं कही है और न ही ये कहा कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलते रहेंगे. वहीं विराट और रोहित के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर नजर आ सकते हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि 'ऐसा हो सकता है कि हम अपने देश में विराट और रोहित को आखिरी बार खेलते देखेंगे. हम चाहते हैं कि इसलिए उन्हें एक ऐसी फेयरवेल दी जाए, जो उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्ट्रिब्यूशन को दिखाए'.

यह भी पढ़ें

'मैं कप्तान बनना चाहता हूं', शुभमन गिल के ODI में कप्तान बनने के बाद इस युवा खिलाड़ी ने कही मन की बात

Published at : 06 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS Rohit Sharma Retirement Virat Kohli Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget