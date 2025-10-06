ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट

India Tour Of Australia ODI Series: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. भारत की वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत के बाद भी रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हिटमैन कप्तान तो नहीं हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में बने हुए हैं.

विराट-रोहित लेंगे संन्यास?

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम इंडिया के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2027 वर्ल्ड कप के बारे में कहा था. आगरकर का कहना है कि 'रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तानी 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए दी गई है'. बीसीसीआई इस वक्त टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों की तरफ भी देख रही है.

भारत के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा अब 38 साल के हो चुके हैं. 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित की उम्र 40 तक पहुंच जाएगी. ऐसे में टीम इंडिया के सामने अगले दो साल में वनडे मुकाबले भी कम हैं और रोहित केवल ODI फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं. तब सुनील गावस्कर के स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू के मुताबिक, रोहित को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए खुद को पूरी तरह फिट रखना होगा. वहीं वनडे के अलावा डॉमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगा, जिससे वो वर्ल्ड कप के लिए खुद को टीम में शामिल कर सकें.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेयरवेल?

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे से रिटायरमेंट को लेकर अभी कोई बात नहीं कही है और न ही ये कहा कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलते रहेंगे. वहीं विराट और रोहित के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर नजर आ सकते हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि 'ऐसा हो सकता है कि हम अपने देश में विराट और रोहित को आखिरी बार खेलते देखेंगे. हम चाहते हैं कि इसलिए उन्हें एक ऐसी फेयरवेल दी जाए, जो उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्ट्रिब्यूशन को दिखाए'.

