हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान

2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान

Virat Kohli And Rohit Sharma 2027 World Cup: रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बना दिया गया है. डिविलियर्स ने इसी बात पर विराट और रोहित के अगले वर्ल्ड कप में न रहने को लेकर बड़ी बात कही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 07 Oct 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

AB De Villiers Big Statement On Virat And Rohit: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. भारत को इस दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. विराट कोहली और रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज का हिस्सा हैं. ये दोनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वहीं अब टेस्ट से भी संन्यास लेने के बाद और रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छिनने के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट के अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन ये दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ODI सीरीज के लिए जा रहे हैं. वहीं साउथ अफ्रीका के स्टार प्लेयर एबी डिविलियर्स ने विराट और रोहित के अगले वर्ल्ड कप में खेलने पर बड़ा बयान दिया है.

विराट-रोहित की कोई गारंटी नहीं

रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छिनने से विश्व क्रिकेट में हर कोई हैरान है. साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने अगले वर्ल्ड कप में विराट और रोहित के होने पर अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कोई गारंटी नहीं है कि वे अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे. शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाते समय भी सेलेक्टर्स की यही सोच हो सकती है. इस समय उनके पास एक युवा लीडर है, जो बेहतर फॉर्म में चल रहा है.

एबी डिविलियर्स ने आगे कहा कि शुभमन गिल के पास दो अनुभवी खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका है. शुभमन के लिए अच्छी बात है कि वे दोनों उनके साथ हैं. इस वजह से हमें इस सीरीज में काफी कुछ दिलचस्प चीजें देखने को मिल सकती हैं. डिविलियर्स ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. मैं ईमानदारी से कहूं तो फॉर्म पर निर्भर करता है और या फिर वो अब कितना क्रिकेट खेलते हैं. 2027 के आने में भी अभी काफी समय बाकी है.

Published at : 07 Oct 2025 06:59 PM (IST)
