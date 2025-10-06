MS Dhoni Advice To Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के सबसे धाकड़ गेंदबाज में से एक हैं. टेस्ट क्रिकेट में सिराज काफी लंबे समय से टीम के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि गेंदबाज का फॉर्म बिगड़ जाता है और फॉर्म बिगड़ते ही लोग ट्रोलर्स खूब ट्रोल करना शुरू कर देते हैं. वहीं मोहम्मद सिराज ने हाल ही में खुलासा किया कि इन ट्रोलर्स का सामना कैसे करना है, इसे लेकर उन्हें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक सलाह दी थी. धोनी ने ये सलाह तब दी थी, जब सिराज अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत ही कर रहे थे.

एमएस धोनी का 'रामबाण तरीका'

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि 'मुझे याद है कि जब मैं भारतीय टीम में आया ही था, तब एमएस धोनी ने मुझसे कहा था कि किसी की बातों में नहीं आना. जब तू अच्छा करेगा तो पूरी दुनिया तेरे साथ रहेगी और जब खराब करेगा, यही दुनिया तुझे गाली देगी'. मोहम्मद सिराज को माही ने ये सलाह उनके करियर के शुरुआती दौर में ही दे दी थी.

मोहम्मद सिराज ने आगे कहा कि 'हां, ट्रोलिंग खराब चीज है. आप जब परफॉर्म करते हैं, तब फैंस और दुनिया आपके साथ रहती है और कहती है कि सिराज के जैसा कोई दूसरा बॉलर नहीं है. अगले ही गेम में अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं, तब वही लोग कहते हैं अरे ये कैसा गेंदबाज है, जाओ और जाकर अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ'.

'मैं परवाह नहीं करता'

सिराज ने हंसते हुए आगे कहा कि 'क्या मतलब है इन सभी बातों का. आप एक मैच में हीरो बन जाते हैं और अगले में ही जीरो बन जाते हैं. लोग इतनी तेजी के साथ बदलते हैं. मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे बाहर के लोगों की राय और परामर्श की जरूरत नहीं है. मेरी टीम के साथी और मेरी फैमिली क्या सोचती है, ये मेरे लिए मायने रखता है. मैं परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोच रहे हैं'.

यह भी पढ़ें

बदतमीजी पर उतरे पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद, कहा- इस भारतीय प्लेयर को मुक्का मारने का ख्वाब