वरुण चक्रवर्ती सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी करेंगे. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के मध्य यह टी20 टूर्नामेंट शुरू हो चुका होगा. तमिलनाडु ने डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती को कप्तान और एन जगदीशन को उपकप्तान बनाया है.

ये पहली बार होगा जब वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. चक्रवर्ती टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए निरंतर दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. 2024 में टीम इंडिया में वापसी करने के बाद चक्रवर्ती 23 मैचों में 43 विकेट ले चुके हैं. उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में अनुभव और शानदार फॉर्म तमिलनाडु को बेहतर प्रदर्शन करने में मददगार रहेगी.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में तमिलनाडु टीम को एलीट ग्रुप D में रखा गया है. इस ग्रुप में उसके साथ दिल्ली, सौराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा भी हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का खिताब मुंबई ने जीता था, जबकि तमिलनाडु टीम ग्रुप B में पांचवें स्थान पर रही थी.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु का स्क्वाड:

वरुण चक्रवर्ती (कप्तान), एन जगदीशन (उपकप्तान), तुषार रहेजा (विकेटकीपर), अमित सात्विक, शाहरुख खान, आंद्रे सिद्धार्थ, प्रदोष रंजन पॉल, शिवम सिंह, आर साई किशोर, एम. सिद्धार्थ, टी नटराजन, गुरजपनीत सिंह, ए एसाक्कीमुथु, सोनू यादव, आर सिलंबरासन, रितिक ईश्वरन (विकेटकीपर)

वरुण चक्रवर्ती फिलहाल भारतीय टीम के लिए सिर्फ टी20 मैच ही खेल रहे हैं. BCCI दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और ODI सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर चुकी है. इनमें दूर-दूर तक वरुण चक्रवर्ती का नाम मौजूद नहीं है.

