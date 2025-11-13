मुंबई इंडियंस ने गुजरात से हथिया लिया खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 से पहले की जबरदस्त ट्रेड डील
Mumbai Indians Trade Gujarat Titans Sherfane Rutherford: शार्दुल ठाकुर के बाद मुंबई इंडियंस ने शेरफान रदरफोर्ड को भी अपने साथ शामिल कर लिया है.
मुंबई इंडियंस ने 'ट्रेड गेम' में सबसे पहले बड़े फैसले शुरू कर दिए हैं. शार्दुल ठाकुर के बाद MI ने वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज शेरफान रदरफोर्ड को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लिया है. रदरफोर्ड को पिछले सीजन गुजरात टाइटंस ने 2.6 करोड़ की रकम देकर अपने स्क्वाड में शामिल किया था. मुंबई इंडियंस ने उन्हें इतनी ही रकम देकर गुजरात से अपनी टीम में जोड़ा है.
शेरफान रदरफोर्ड ने IPL 2025 में गुजरात के लिए 13 मैचों में 291 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 157 से अधिक का रहा. बता दें कि रदरफोर्ड इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेल चुके हैं.
IPL 2026 से पहले शेरफान रदरफोर्ड ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं, जिसे MI ने किसी दूसरी टीम से ट्रेड किया है. उनसे चंद घंटे पहले MI फ्रैंचाइजी ने शार्दुल ठाकुर के ट्रेड की पुष्टि की है. ठाकुर LSG छोड़कर अगले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे. ठाकुर पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे.
📰 𝗦𝗛𝗘𝗥𝗙𝗔𝗡𝗘 𝗥𝗨𝗧𝗛𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗗 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗦 𝗠𝗨𝗠𝗕𝗔𝗜 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡𝗦— Mumbai Indians (@mipaltan) November 13, 2025
Read more 👉 https://t.co/13g4GNOoRY pic.twitter.com/cKqUu5zlbT
