MI Retention List 2026: ऑक्शन से पहले ऐसी दिख सकती है MI की रिटेंशन लिस्ट, मुंबई इंडियंस से हो सकता है 7 बड़े प्लेयर्स का पत्ता साफ
MI Retention List 2026: आईपीएल 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस 15 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है और 7 को रिलीज़. फ्रेंचाइजी ने ट्रेड के जरिए अर्जुन तेंदुलकर को दल से अलग कर दिया है.
मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर को ट्रेड के जरिए IPL 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल किया है. फ्रेंचाइजी ने ये डील अर्जुन तेंदुलकर के बदले लखनऊ सुपर जायंट्स से की है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली इस टीम में और भी कई बड़े बदलाव संभव है, क्योंकि 5 बार की चैंपियन का पिछले संस्करण में प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था. रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव जैसे सितारों से सजी इस टीम से किन खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जा सकता है और किन्हें रिटेन, आइए जानें.
बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन दिसंबर के मध्य में होना है, ये 15 दिसंबर को होने की संभावना है. इससे पहले 15 नवंबर, सभी फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देने की डेडलाइन है. सभी 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट लाइव प्रसारित होगी, फैंस इसे शनिवार को शाम 5 बजे से देख पाएंगे.
कितने प्लेयर्स को रिटेन करेगी मुंबई इंडियंस
कप्तान हार्दिक पांड्या, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, नेशनल टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत मुंबई इंडियंस कुल 15 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है. इनमें 5 विदेशी और 10 भारतीय प्लेयर्स हो सकते हैं. मुंबई अपने मुख्य प्लेयर्स को बदलना नहीं चाहेगी, टीम रीस टोप्ले, सत्यनारायण राउ, बेवॉन जैकब्स समेत 7 प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकती है.
मुंबई इंडियंस की रिटेंशन लिस्ट (संभावित)
- हार्दिक पांड्या (16.35 करोड़)
- जसप्रीत बुमराह (18 करोड़)
- सूर्यकुमार यादव (16.35 करोड़)
- रोहित शर्मा (16.30 करोड़)
- तिलक वर्मा (8 करोड़)
- ट्रेंट बोल्ट (12.50 करोड़)
- विग्नेश पुथुर (30 लाख)
- कर्ण शर्मा (50 लाख)
- मिशेल सैंटनर (2 करोड़)
- विल जैक्स (5.25 करोड़)
- रॉबिन मिंज (65 लाख)
- नमन धीर (5.25 करोड़)
- अल्लाह ग़ज़नफ़र (4.80 करोड़)
- अश्विनी कुमार (30 लाख)
- रयान रिकल्टन (1 करोड़)
मुंबई इंडियंस के रिलीज़ प्लेयर्स की लिस्ट (संभावित)
- बेवॉन जैकब्स (30 लाख)
- श्रीजीत कृष्णन (30 लाख)
- राज अंगद बावा (30 लाख)
- दीपक चाहर (9.25 करोड़)
- रीस टॉपली (75 लाख)
- सत्यनारायण राजू (30 लाख)
- लिज़ाद विलियम्स (75 लाख)
ऑक्शन में MI के पास कितने का पर्स होगा?
ऊपर दिए गए 7 खिलाड़ियों के प्राइस की कुल कीमत 11 करोड़ 95 लाख रुपये बन रही है, इन्हे रिलीज़ करने पर टीम के पर्स में इतने रुपये बढ़ जाएंगे. अभी मुंबई के पर्स में 10 लाख रुपये हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL