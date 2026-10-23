दूसरे T20 में वैभव सूर्यवंशी का खेलना पक्का! ईशान किशन बाहर, देखें संभावित प्लेइंग

वैभव सूर्यवंशी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनको प्लेइंग 11 में शामिल करने की मांग लगातार हो रही है. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचों टी20 में नहीं खिलाया गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में वह नहीं खेले. कप्तान श्रेयस अय्यर ने ही कहा था कि वैभव शानदार हैं, लेकिन उनके लिए भविष्य में कई मौके आएंगे. उन्होंने इशारा दिया था कि संजू और अभिषेक को अभी मौके मिलेंगे, वैभव को इंतजार करना होगा. लेकिन अब ईशान किशन की चोट ने 15 वर्षीय बल्लेबाज के लिए प्लेइंग 11 के दरवाजे खोल दिए हैं.

बीसीसीआई ने शुक्रवार को बताया कि ईशान किशन चोट के कारण दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं. ईशान को प्लेइंग 11 में रिप्लेस करने के लिए सबसे आगे वैभव सूर्यवंशी का नाम है. भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी कहा था कि ईशान की जगह वैभव के खेलने के चांस सबसे ज्यादा है.

ईशान किशन चोट के कारण बाहर

बीसीसीआई ने बताया, "ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं. पहले मैच के दौरान उनके दाहिने पैर में 'लो ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) आ गया था. मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं."

वैभव सूर्यवंशी का खेलना पक्का!

बल्लेबाजी कोच के बयान से साफ है कि दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे. अगर वह खेलते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 वर्षीय बल्लेबाज किस पोजीशन पर खेलते हैं. क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग में अच्छा कर रहे हैं, वैभव भी ओपनर हैं. क्या वैभव तीसरे नंबर पर आएंगे, या संजू को तीसरे नंबर पर खिलाया जाएगा.

बता दें कि एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की थी, संजू सैमसन तीसरे नंबर पर खेले थे.

संभावित प्लेइंग 11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

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