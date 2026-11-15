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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं...', NZ से जीतने के बाद गौतम गंभीर ने लिखी ये बात

'गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं...', NZ से जीतने के बाद गौतम गंभीर ने लिखी ये बात

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली है. हेड कोच गौतम गंभीर ने पांचवें वनडे के बाद पोस्ट करते हुए खिलाड़ियों पर गर्व जताया. उन्होंने खासतौर पर गेंदबजों की तारीफ की.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Nov 2026 06:53 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में भारतीय गेंदबाजों का बल्लेबाजों के मुकाबले ज्यादा योगदान रहा. बे ओवल में आज खेले गए आखिरी वनडे में भी ऐसा ही नजर आया. विराट कोहली (5), रोहित शर्मा (7), ऋतुराज गायकवाड़ (18), श्रेयस अय्यर (22) के रूप में टॉप-4 बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए. भारत की पूरी टीम 209 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इस छोटे टोटल को डिफेंड करना मुश्किल था, लेकिन गेंदबाजों ने कर दिखाया. गौतम गंभीर ने मैच और सीरीज जीतने के बाद गेंदबाजों की तारीफ में एक पोस्ट किया.

पांचवें वनडे के प्लेयर ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, और 10 ओवर में सिर्फ 3 की इकॉनमी से 30 रन दिए. मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, उन्होंने बल्ले से भी 46 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत ने न्यूजीलैंड को 187 रनों पर समेट दिया, जिससे भारत ने 22 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज 3-1 से अपने नाम की.

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गंभीर ने की गेंदबाजों की तारीफ

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ ली गई फोटो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं! हमारे लड़कों पर गर्व है."

 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS NZ
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