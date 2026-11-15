'गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं...', NZ से जीतने के बाद गौतम गंभीर ने लिखी ये बात

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में भारतीय गेंदबाजों का बल्लेबाजों के मुकाबले ज्यादा योगदान रहा. बे ओवल में आज खेले गए आखिरी वनडे में भी ऐसा ही नजर आया. विराट कोहली (5), रोहित शर्मा (7), ऋतुराज गायकवाड़ (18), श्रेयस अय्यर (22) के रूप में टॉप-4 बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए. भारत की पूरी टीम 209 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इस छोटे टोटल को डिफेंड करना मुश्किल था, लेकिन गेंदबाजों ने कर दिखाया. गौतम गंभीर ने मैच और सीरीज जीतने के बाद गेंदबाजों की तारीफ में एक पोस्ट किया.

पांचवें वनडे के प्लेयर ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, और 10 ओवर में सिर्फ 3 की इकॉनमी से 30 रन दिए. मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, उन्होंने बल्ले से भी 46 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत ने न्यूजीलैंड को 187 रनों पर समेट दिया, जिससे भारत ने 22 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज 3-1 से अपने नाम की.

गंभीर ने की गेंदबाजों की तारीफ

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ ली गई फोटो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं! हमारे लड़कों पर गर्व है."