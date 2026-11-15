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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब कितने दिन बाद है भारत का अगला ODI मैच? तारीख नोट करे लें रोहित-कोहली के फैन

अब कितने दिन बाद है भारत का अगला ODI मैच? तारीख नोट करे लें रोहित-कोहली के फैन

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज भारत ने 3-1 से जीत ली है. विराट कोहली, रोहित शर्मा के फैंस को अब अगली वनडे सीरीज का इंतजार होगा, क्योंकि ये दोनों भारत के लिए सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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बे ओवल में खेले गए पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने 5 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की. तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने 244 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी. इसी वेन्यू पर खेले गए पांचवें मैच में आज भारत ने 209 रनों को डिफेंड करते हुए 22 रन से जीत दर्ज की. विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को अब अगली वनडे सीरीज का इंतजार है, क्योंकि दोनों दिग्गज भारत के लिए सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसका पहला मैच 19 नवंबर से शुरू है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर सभी फैंस की नजरें रहेंगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस अपने घर लौट जाएंगे, जो टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.

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कब है भारत का अगला ODI मैच?

भारत की अगली वनडे सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है, जो दिसंबर में शुरू होगी. ये सीरीज भारत में ही खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 13 दिसंबर को विशाखापट्टनम में है. यानी ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगला इंटरनेशनल मैच होगा.

भारत बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे 16 दिसंबर को बेंगलुरु (एम चिन्नास्वामी स्टेडियम) और तीसरा वनडे अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) में होगा. न्यूजीलैंड में खेले गए वनडे मैच भारत में सुबह 7:30 बजे शुरू हो रहे थे. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के सभी मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे.

NZ के खिलाफ कैसा रहा ROKO का प्रदर्शन

विराट कोहली और रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. रोहित 0 बार शून्य पर आउट हुए. दूसरे मैच में 23 और आज 7 रन बनाकर आउट हुए. यानी 4 पारियों में उनके बल्ले से कुल 30 रन ही आए. कोहली ने पहले मैच में अर्धशतक (74) जड़ा, लेकिन इसके बाद 3 पारियों में कुल 12 ही रन बना पाए.

यह भी पढ़ें- गौतम गंभीर ने पाकिस्तान से जीत की यूं दी बधाई, हो गया वायरल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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