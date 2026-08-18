LIVE: भारत को दूसरा झटका, केएल राहुल ने भी नहीं समझी जिम्मेदारी

India vs Sri Lanka 1st Test Day 4 Live Score: पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम अच्छी बढ़त हासिल कर चुकी है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की दूसरी पारी 284 रनों पर सिमट गई थी, जिससे भारत को पहली पारी में 178 रनों की विशालकाय बढ़त हासिल हुई. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में तीसरे दिन निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों को रुला डिया था, लेकिन बाद में स्पिनरों ने टीम इंडिया की वापसी करवाई. तीन दिन समाप्त होने तक दोनों टीम एक-एक पारी में बैटिंग कर चुकी हैं, जिनके बाद भारत 178 रनों से आगे है.

चौथे दिन का खेल श्रीलंका के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द विकेट चटकाने होंगे. वहीं भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में स्कोरबोर्ड पर 200 रन भी लगा देते हैं, तो उसके लिए जीत बहुत आसान हो जाएगी, कोयनकी गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पर टेस्ट में कभी 342 से बड़ा स्कोर सफलतापूर्वक चेज नहीं हुआ है.

एक तरफ कप्तान शुभमन गिल अपने टेस्ट करियर में 3000 रन पूरे करने से सिर्फ 15 रन दूर हैं. वे पहली पारी में यह कारनामा कर देते, लेकिन सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी ओर केएल राहुल अपने इंटरनेशनल करियर में 10 हजार रन पूरे करने से 170 रन दूर हैं.

चौथे दिन भारतीय बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर काफी बड़ा स्कोर लगाकर पारी घोषित भी कर सकते हैं. इस मुकाबले में लगातार हुई बारिश के चलते टीम इंडिया तेजी से रन बनाना चाहेगी, जिससे उसे चौथी पारी में श्रीलंका को ऑलआउट करने के लिए पर्याप्त ओवर मिल सकें.