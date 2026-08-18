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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL 1st Test Day 4 Live: भारत को दूसरा झटका, केएल राहुल ने भी नहीं समझी जिम्मेदारी

IND vs SL 1st Test Day 4 Live: भारत को दूसरा झटका, केएल राहुल ने भी नहीं समझी जिम्मेदारी

IND vs SL 1st Test, Day 4 Live: भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है. पहली पारी में टीम इंडिया ने 178 रनों की बढ़त हासिल की थी.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 18 Aug 2026 10:58 AM (IST)

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भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट चौथा दिन
Source : PTI

Background

India vs Sri Lanka 1st Test Day 4 Live Score: पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम अच्छी बढ़त हासिल कर चुकी है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की दूसरी पारी 284 रनों पर सिमट गई थी, जिससे भारत को पहली पारी में 178 रनों की विशालकाय बढ़त हासिल हुई. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में तीसरे दिन निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों को रुला डिया था, लेकिन बाद में स्पिनरों ने टीम इंडिया की वापसी करवाई. तीन दिन समाप्त होने तक दोनों टीम एक-एक पारी में बैटिंग कर चुकी हैं, जिनके बाद भारत 178 रनों से आगे है.

चौथे दिन का खेल श्रीलंका के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द विकेट चटकाने होंगे. वहीं भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में स्कोरबोर्ड पर 200 रन भी लगा देते हैं, तो उसके लिए जीत बहुत आसान हो जाएगी, कोयनकी गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पर टेस्ट में कभी 342 से बड़ा स्कोर सफलतापूर्वक चेज नहीं हुआ है.

एक तरफ कप्तान शुभमन गिल अपने टेस्ट करियर में 3000 रन पूरे करने से सिर्फ 15 रन दूर हैं. वे पहली पारी में यह कारनामा कर देते, लेकिन सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी ओर केएल राहुल अपने इंटरनेशनल करियर में 10 हजार रन पूरे करने से 170 रन दूर हैं.

चौथे दिन भारतीय बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर काफी बड़ा स्कोर लगाकर पारी घोषित भी कर सकते हैं. इस मुकाबले में लगातार हुई बारिश के चलते टीम इंडिया तेजी से रन बनाना चाहेगी, जिससे उसे चौथी पारी में श्रीलंका को ऑलआउट करने के लिए पर्याप्त ओवर मिल सकें.

10:58 AM (IST)  •  18 Aug 2026

IND vs SL 1st Test Day 4 Live: केएल राहुल OUT

यशस्वी जायसवाल के बाद केएल राहुल भी लापरवाही भरा शॉट खेलकर आउट हो गए हैं. प्रभात जयसूर्या की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में राहुल कैच आउट हो गए. पिछली ही गेंद पर चौका आया था, फिर भी अगली ही गेंद पर राहुल बड़ा शॉट लगाने गए.

10:54 AM (IST)  •  18 Aug 2026

IND vs SL 1st Test Day 4 Live: राहुल-पडिक्कल ने रचा इतिहास

केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने गॉल टेस्ट में इतिहास रच दिया है. वो श्रीलंका के खिलाफ किसी टेस्ट की दोनों पारियों में 50+ रनों की साझेदारी करने वाली चौथी भारतीय जोड़ी बन गई है. उनसे पहले एस रमेश-शिव सुंदर दास ने 2001 में, वीरेंदर सहवाग और गौतम गंभीर 2 बार ऐसा कर चुके हैं, वहीं वीवीएस लक्ष्मण और सुरेश रैना ने 2010 में ऐसा किया था. अब राहुल और पडिक्कल का नाम भी इस खास लिस्ट में जुड़ गया है.

गॉल टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने 162 रनों की साझेदारी की थी. 

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