हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK U19: क्या आयुष म्हात्रे ने मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ? अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला जा रहा भारत-पाक मैच

IND vs PAK U19: क्या आयुष म्हात्रे ने मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ? अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला जा रहा भारत-पाक मैच

IND vs PAK U19 World Cup: अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण मैच खेला जा रहा है. टूर्नामेंट की चौथी सेमीफाइनलिस्ट बनने के लिए दोनों टीमें रेस में हैं.

By : शिवम | Updated at : 01 Feb 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल में अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं, अब भारत और पाकिस्तान चौथे स्पॉट के लिए रेस में हैं. पाकिस्तान के कप्तान फरहान युसूफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया अगर आज पाकिस्तान को हरा देती है तो वह सुपर-6 के ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर आ जाएगी. इस स्थिति में अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच होगा. दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा. 

हालांकि टीम इंडिया अगर बड़े अंतर से नहीं हारी तो भी वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी लेकिन तब टीम को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना होगा.

आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

अंडर-19 वर्ल्ड कप के इस मैच में भी 'नो हैंडशेक' जारी रहा. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फरहान युसूफ से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले जब अंडर-19 एशिया कप में टीम आमने सामने हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था.

'नो हैंडशेक' इंटरनेशनल मैच से शुरू हुआ था, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. उस संस्करण में 3 बार टीमें आमने सामने हुई, लेकिन तीनों बार दोनों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. यहां तक कि मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. दरअसल ये पहलगाम हमले का विरोध करने का तरीका था.

पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है?

बेशक पाकिस्तान टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है, ऐसे में पाक टीम को चाहिए कि भारतीय टीम को 250 के अंदर रोक दे. तब भी पाकिस्तान को चाहिए होगा कि 250 के लक्ष्य को 25 ओवरों में हासिल करे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Ind Vs Pak U19 Ind U19 Vs Pak U19 India U19 Team Ayush Mhatre
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: बजट पर SP Singh Baghel की आई प्रतिक्रिया | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: वित्तमंत्री के बजट में कितना दम? एक्सपर्ट्स ने खोल दी पोल!! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: बजट पर Akhilesh Yadav का आया पहला रिएक्शन | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: संसद में देश का बजट पेश, 5 बड़ी बातें जान लीजिए |ABPLIVE
Shah Rukh Khan की ‘King’ का सबसे बड़ा Action Scene, 50 करोड़ एक सीन पर खर्च!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
बॉलीवुड
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
एग्रीकल्चर
Agriculture Budget 2026: बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
लाइफस्टाइल
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
यूटिलिटी
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget