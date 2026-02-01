अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल में अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं, अब भारत और पाकिस्तान चौथे स्पॉट के लिए रेस में हैं. पाकिस्तान के कप्तान फरहान युसूफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया अगर आज पाकिस्तान को हरा देती है तो वह सुपर-6 के ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर आ जाएगी. इस स्थिति में अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच होगा. दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा.

हालांकि टीम इंडिया अगर बड़े अंतर से नहीं हारी तो भी वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी लेकिन तब टीम को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना होगा.

आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

अंडर-19 वर्ल्ड कप के इस मैच में भी 'नो हैंडशेक' जारी रहा. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फरहान युसूफ से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले जब अंडर-19 एशिया कप में टीम आमने सामने हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था.

'नो हैंडशेक' इंटरनेशनल मैच से शुरू हुआ था, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. उस संस्करण में 3 बार टीमें आमने सामने हुई, लेकिन तीनों बार दोनों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. यहां तक कि मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. दरअसल ये पहलगाम हमले का विरोध करने का तरीका था.

पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है?

बेशक पाकिस्तान टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है, ऐसे में पाक टीम को चाहिए कि भारतीय टीम को 250 के अंदर रोक दे. तब भी पाकिस्तान को चाहिए होगा कि 250 के लक्ष्य को 25 ओवरों में हासिल करे.