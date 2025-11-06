एक्सप्लोरर
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गुरुवार को ईडी ने अवैध सट्टेबाजी एप केस में दोनों पर कार्यवाई करते हुए उनकी 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है.
भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गुरुवार को ईडी ने अवैध सट्टेबाजी एप केस में दोनों पर कार्यवाई करते हुए उनकी 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि सुरेश रैना और शिखर धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अवैध सट्टेबाजी कंपनी 1xBet कंपनी को प्रमोट किया था.
अपडेट जारी है...
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, पिता ने घर बिकाऊ होने का लगाया पोस्टर
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL