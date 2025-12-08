गूगल सर्च 2025 की लिस्ट सामने आ गई है, पता चल गया है कि इस साल किन खिलाड़ियों का जलवा रहा. वैभव सूर्यवंशी भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी रहे तो वहीं पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा सर्च किए गए.

वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में आईपीएल डेब्यू किया, तब भारत में सभी उनकी उम्र, उनके बारे में जानने के लिए गूगल सर्च कर रहे थे. टूर्नामेंट में भी उनका जलवा देखने को मिला. 14 साल की उम्र में वह भारत के लिए सबसे तेज आईपीएल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इसके बाद उनका अंडर-19 दौरा भी चर्चा में रहा, जहां उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. इसका नतीजा गूगल सर्च में भी देखने को मिला, वह भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले रहे.

पाकिस्तान में दिखा अभिषेक शर्मा का जलवा

साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए, इनमें एक चैंपियंस ट्रॉफी और 3 एशिया कप में हुए. एशिया कप में अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में 110 रन बनाए. सुपर-4 मैच में तो उन्होंने 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, उनकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बहस भी हुई थी. शायद यही कारण हो सकता है कि वह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट बने. लिस्ट में दूसरे नंबर पर हस्सन नवाज हैं.

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट (2025)

अभिषेक शर्मा (भारतीय) हस्सन नवाज इरफ़ान खान नियाजी साहिबजादा फरहान मुहम्मद अब्बास

भारत में दिखा वैभव सूर्यवंशी का जलवा

अभिषेक पाकिस्तान में टॉप पर रहे लेकिन भारत में सबसे ज्यादा गूगल सर्च के मामले में वैभव सूर्यवंशी नंबर-1 पर रहे. अभिषेक का स्थान भारत में तीसरा रहा, दूसरे नंबर पर प्रियांश आर्य रहे. पंजाब किंग्स के लिए खेले प्रियांश भी आईपीएल में छाए रहे थे, उन्होंने सीएसके के खिलाफ 42 गेंदों में 103 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

लिस्ट में चौथे नंबर पर शाइक रशीद रहे, इसके बाद पांचवें नंबर पर भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज रहीं. जेमिमा ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिसकी देशभर में खूब तारीफ हुई थी.

गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च (2025)

वैभव सूर्यवंशी प्रियांश आर्य अभिषेक शर्मा शाइक रशीद जेमिमा रोड्रिगेज आयुष म्हात्रे स्मृति मंधाना करुण नायर उर्विल पटेल विग्नेश पुथुर

गूगल ने टॉप ट्रेंडिंग ग्लोबल सर्च में स्पोर्ट्स टीम की लिस्ट भी शेयर की, जिसमें पीएसजी टॉप पर रही. चौथे और पांचवें नंबर पर आईपीएल टीमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स रहीं. दोनों ही टीमें अभी तक आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई हैं, लेकिन इस साल पंजाब शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची थी.

गूगल ने स्पोर्ट्स इवेंट की भी लिस्ट जारी की. टॉप सर्च में फीफा क्लब वर्ल्ड कप रहा. दूसरे नंबर पर एशिया कप, तीसरे नंबर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और चौथे नंबर पर महिला वनडे वर्ल्ड कप रहा.