पहला वनडे जीत लिया, फिर भी टीम इंडिया की सामने आईं 3 कमजोर कड़ी; दूसरे वनडे में दूर करना जरूरी

पहला वनडे जीत लिया, फिर भी टीम इंडिया की सामने आईं 3 कमजोर कड़ी; दूसरे वनडे में दूर करना जरूरी

IND vs SA 2nd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. यहां जानिए पहले वनडे में टीम इंडिया को कौन सी खामियां उजागर हुई थीं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Dec 2025 04:24 PM (IST)
भारत ने 30 नवंबर को खेले गए पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया था. अब दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा, जिसे जीतकर टीम इंडिया तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. पहले मैच में विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी, वहीं कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में 4 विकेट चटका कर कमाल किया था. मगर जीत के बावजूद भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन में कुछ खामियां दिखाई पड़ी हैं. जानिए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को किन गलतियों में सुधार करना होगा.

1. सिर्फ रोहित-विराट-राहुल के रन बनाने से काम नहीं चलेगा

पहले वनडे में विराट कोहली ने 135 रनों की शतकीय पारी, दूसरी ओर केएल राहुल और रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया था. पहले वनडे में भारतीय टीम के 10 खिलाड़ी बैटिंग करने आए थे और टीम 349 के स्कोर तक पहुंच पाई थी. इनमें 252 रन तो विराट-रोहित और राहुल के ही रहे. राहुल ने 60 और रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे. वहीं बाकी बल्लेबाज स्कोरबोर्ड में सिर्फ 74 रनों का योगदान दे पाए. दूसरे वनडे मैच में अन्य भारतीय बल्लेबाजों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी.

2. टेस्ट के बाद ODI में भी बैटिंग ऑर्डर पर गलत फैसले

भारतीय टीम का पिछले एक साल का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, जिसका एक मुख्य कारण खिलाड़ियों के बल्लेबाजी क्रम में हो रहा लगातार बदलाव भी है. कुछ ऐसा ही पहले वनडे मैच में भी हुआ, जहां ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग में केएल राहुल से पहले भेजा गया. यह रणनीति बिलकुल फ्लॉप रही, क्योंकि सुंदर मात्र 13 रन बनाकर आउट हो गए. जब सुंदर बैटिंग करने आए, तब भारतीय पारी में 23 से अधिक ओवर बचे थे, लेकिन सुंदर की बल्लेबाजी देख ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो शुरुआत से ही बाउंड्री बटोरना चाहते हों. सुंदर को पारी संभालने के लिए ऊपर भेजा गया था, लेकिन वो आउट भी हवाई शॉट खेलने के चक्कर में हुए थे.

3. डेथ ओवरों में बेहतर गेंदबाजी

भारतीय टीम को डेथ ओवरों में बेहतर गेंदबाजी करनी होगी. पहले ODI मैच में कॉर्बिन बॉश अकेले ही अनुभवहीन भारतीय गेंदबाजी अटैक पर हावी हो गए थे. खासतौर पर हर्षित राणा को अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी स्किल्स में सुधार लाना होगा. दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 7 ओवर में जीत के लिए 61 रन बनाने थे. एक तरफ अर्शदीप सिंह ने अफ्रीका के रन रेट पर ब्रेक लगाई हुई थी, दूसरे छोर पर हर्षित राणा ने अपने आखिरी 2 ओवरों में 22 रन लुटा दिए.

रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Dec 2025 04:24 PM (IST)
 India Vs South Africa IND Vs SA 2nd ODI VIRAT KOHLI IND VS SA
