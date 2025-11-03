इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा

क्रिकेट की दुनिया में साल 2025 में कई नए चैंपियंस बने, जिन्होंने सालों के सूखे को खत्म करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की. हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है. वहीं इस साल टीम इंडिया के चैंपियन बनने से पहले, बिग बैश लीग में हॉबार्ट हरिकेन्स (BBL), आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (IPL), विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को दक्षिण अफ्रीका (WTC) ने जीतकर इतिहास रच दिय. ये ऐसा साल रहा जहां क्रिकेट जगत के चार मेजर टूर्नामेंट में चार नए चैंपियंस हमें देखने को मिले.

होबार्ट हरिकेन्स ने जीता पहला BBL ट्रॉफी

इस साल की शुरुआत में बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हरिकेन्स पहली बार चैंपियन बनी और सालों से ट्रॉफी के इंतजार को खत्म किया. बीबीएल के 2013-14 और 2017-18 सीजन के फाइनल में हारने के बाद आखिरकार 2025 में जीत का स्वाद चखा. वहीं पूरे टूर्नामेंट में टिम डेविड और मिशेल ओवेन की जोड़ी ने बल्लेबाजी में कमाल किया, जबकि कप्तान नाथन एलिस ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता पहला IPL खिताब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार चैंपियन बनी और अपनी वर्षों से ट्रॉफी के सूखे को समाप्त किया. आईपीएल के 2009, 2011 और 2016 सीजन के फाइनल में हारने के बाद आखिरकार 2025 में ट्रॉफी अपने नाम किया. वहीं पूरे टूर्नामेंट में रजत पाटीदार की बेहतरीन कप्तानी, विराट कोहली और फिल सॉल्ट की धमाकेदार बल्लेबाजी और जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी ने गेंदबाजी में कमाल किया और अपने टीम को पहला खिताब दिलाया.

दक्षिण अफ्रीका ने जीता 27 साल बाद ICC खिताब

आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका पहली बार चैंपियन बनी. प्रोटियाज टीम ने 1998 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती. उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 27 साल के सूखे को खत्म किया. इस जीत में टेम्बा बावुमा की शानदार कप्तानी, एडन मार्करम की धमाकेदार बल्लेबाजी और कगिसो रबाडा की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीकी टीम टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनी.

भारतीय महिला टीम बनी 52 साल बाद चैंपियन

भारतीय महिला टीम ने रविवार, 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में 52 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती. फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. पूरे टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी में और दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया. वहीं फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने 87 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया ने सभी डिपार्टमेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखया और पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी.