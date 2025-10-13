इस टीम ने टेस्ट मैच के पहले ही दिन बना दिए थे 500 रन, टी20 जैसी बैटिंग कर सबके उड़ा दिए थे होश

Which team scored most runs on the first day of a Test Match: 1 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया था. इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन 500 से ज्यादा रन बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. ऐसा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी टीम ने पहले ही दिन 500 रनों का आंकड़ा पार किया हो, बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इस टीम ने टी20 की तरह बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी.

टेस्ट क्रिकेट में 112 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में बनाया था. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दिन 494 रन बना दिए थे. इंग्लैंड की टीम ने केवल 75 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन बनाई थी. पूरे दिन के खेल में इंग्लैंड का रन रेट लगभग 6.74 का रहा, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए एक अविश्वसनीय कारनामा था.

इंग्लैंड के चार बल्लेबाजों ने लगाया शतक

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के चार बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, जो टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन के लिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी टीम के चार बल्लेबाजों ने पहले ही दिन शतक लगाया हो. इस मैच में शतक लगाने वाले चार बल्लेबाजों के नाम हैं.

1- जैक क्रॉली

इंग्लैंड के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने इस मैच में 111 गेंदों पर 122 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी.

2- बेन डकेट

इंग्लैंड के बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने इस मैच में 110 गेंदों पर 107 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.

3- ओली पोप

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ओली पोप ने इस मैच में 104 गेंदों पर 108 रनों की शानदार पारी खेली थी.

4- हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने इस मैच में केवल 81 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.