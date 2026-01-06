टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं दिखेंगे ये 5 बड़े खिलाड़ी, जानिए क्या है वजह

ICC Men's T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी, 2026 से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा. इस टूर्नामेंट के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कुछ अन्य टीमों ने भी अपनी वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया है. जिन टीमों ने विश्वकप के लिए खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है उनमें पांच बड़े नाम मिसिंग हैं. उन सभी को ड्रॉप कर दिया गया है. यहां हम आपको उन 5 बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें उनकी टीमों ने ड्रॉप कर दिया है. वे अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे.

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से ड्रॉप हुए ये 5 बड़े खिलाड़ी

1. शुभमन गिल - भारत

टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को भारत के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से ड्रॉप कर दिया गया है. हालांकि, वर्ल्ड कप से पहले गिल भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम का सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि उपकप्तान भी थे, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में उनके लगातार खराब प्रदर्शन के चलते टीम में शामिल नहीं किया गया है.

2. मिचेल ओवन - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के स्टार युवा ऑलराउंडर मिचेल ओवन को भी टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल नहीं किया गया है. ओवन अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. ओवन इस फॉर्मेट के एक शानदार खिलाड़ी हैं, जो तेज तर्रार बल्लेबाजी के साथ मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं.

3. रेयान रिकेल्टन - दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन को भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में जगह नहीं मिली है. साल 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा थे. वहीं, उन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए भारतीय पिचों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था. इस सीजन रिकेल्टन ने 14 मैचों में कुल 388 रन बनाए थे.

4. ट्रिस्टन स्टब्स - दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के ही स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं. आईपीएल के पिछले दो सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए स्टब्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है. स्टब्स भी साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे.

5. लियाम लिविंगस्टोन - इंग्लैंड

इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. लिविंगस्टोन अपनी विस्फोटक बल्लेबाज और लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसके अलावा, वो गेंदबाजी भी करते हैं. लिविंगस्टोन को आईपीएल में खेलने से भारतीय पिचों का अच्छा अनुभव है, जो वर्ल्ड कप में शायद इंग्लैंड के काम आ सकता था.