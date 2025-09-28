टीम इंडिया जीती एशिया कप फिर भी नहीं दगा सकेंगे पटाखे, बनाए गए सख्त नियम; कई चीजों पर लगा बैन

आज 2025 एशिया कप का फाइनल खेला जाना है. दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मैच खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल होगा. भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खिताबी मैच शुरू होगा. इस महामुकाबले को लेकर दुबई इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी ने काफी सख्त नियम बनाए हैं. वहीं दुबई पुलिस ने भी सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं.

सुरक्षा एजेंसिया हर हाल में इस मैच को बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह पुख्ता सुरक्षा के मैच कराना चाहती हैं. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं. कुछ महीने पहले ही जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 मासूम भारतीयों की हत्या की थी. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की थी. इसी सबको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-पाक फाइनल को लेकर सख्त नियम बनाए हैं.

इन चीजों को किया गया बैन

आतिशबाजी, पटाखे, लेजर पॉइंटर

तेज धार वाले हथियार, जहरीले पदार्थ और रिमोट कंट्रोल वाली चीजें

बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, रिग्स, सेल्फी स्टिक और फोटोग्राफी

बिना इजाजत के झंडे, बैनर और पोस्टर

स्टेडियम आने वाले दर्शकों के लिए गाइडलाइंस

कम से कम 3 घंटे पहले दर्शक आएं

एक बार अंदर आने के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं

सभी दर्शकों को हर निर्देश का पालन करना होगा

जिन चीजों पर बैन लगाया गया है, वो स्टेडियम नहीं लाना है

सिर्फ दुबई के लिए जारी हुए हैं नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत-पाक फाइनल को लेकर ये नियम और गाइडलाइंस सिर्फ दुबई के लिए जारी हुई हैं. भारत में आप नियमों के हिसाब से भारत के चैंपियन बनने पर सेलिब्रेशन कर सकते हैं. आज भारत-पाकिस्तान फाइनल में खिलाड़ियों का जोश सातवें आसमान पर होगा. इससे पहले लीग स्टेज में और फिर सुपर-4 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. आज टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर सकती है.