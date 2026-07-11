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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया में होंगे 7 बदलाव, फिर इंग्लैंड से बदला लेगा भारत; 3-0 से पटखनी देना होगा मकसद!

टीम इंडिया में होंगे 7 बदलाव, फिर इंग्लैंड से बदला लेगा भारत; 3-0 से पटखनी देना होगा मकसद!

India vs England: भारत हर हाल में इंग्लैंड से बदला लेना चाहेगा. इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच रद्द होने के बाद लगातार तीन मैचों में जीत दर्ज की, और सीरीज अपने नाम कर ली है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Jul 2026 06:01 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज में टीम इंडिया में एक-दो नहीं, बल्कि सात बदलाव देखने को मिलेंगे. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ-साथ घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी एक्शन में दिखेंगे. टीम इंडिया का मकसद टी20 सीरीज में मिली हार का बदला लेना होगा. भारत हर हाल में वनडे सीरीज में इंग्लैंड को क्लीन स्वीप देने की कोशिश करेगा. 

भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के रूप में सात नए खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज में इंग्लैंड से हिसाब बराबर करना चाहेगी. 

इंग्लैंड की कंडीशंस में काम आएगा विराट-रोहित-राहुल का अनुभव

टी20 सीरीज में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज इंग्लैंड की कंडीशंस से तालमेल नहीं बैठा सके. खासकर बाउंस और स्पीड ने भारतीय बल्लेबाजों को काफी तंग किया, लेकिन वनडे सीरीज में टीम इंडिया में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज होंगे, जो ऐसी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. वहीं बुमराह और कुलदीप के रहने से टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक भी काफी खतरनाक हो जाएगा. 

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को एजबास्टेन, बर्मिंघम में खेसा जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे कार्डिफ में 16 जुलाई को और तीसरा व अंतिम वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. 

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
India Vs England Virat Kohli Rohit SHarma JASPRIT BUMRAH IND VS ENG
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