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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs ENG Viral Video: रोहित शर्मा के 'नटराज शॉट' ने लूटी महफिल, दिनेश कार्तिक का रिएक्शन वायरल

Ind Vs ENG Viral Video: रोहित शर्मा के 'नटराज शॉट' ने लूटी महफिल, दिनेश कार्तिक का रिएक्शन वायरल

भारत ने पहले वनडे में शानदार छह विकेट से जीत हासिल करके एजबेस्टन में पुरुषों के वनडे मैचों में इंग्लैंड के 12 साल के अजेय रहने के सिलसिले को खत्म कर दिया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 15 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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भारत ने वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड पर अपना दबदबा बनाए रखा और मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. मेहमान टीम ने 28 गेंदें बाकी रहते हुए 259 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और इस फ़ॉर्मेट में एजबेस्टन में इंग्लैंड के 12 साल से चले आ रहे अजेय रहने के सिलसिले को खत्म कर दिया. जहां भारत की शानदार जीत चर्चा का विषय बनी, वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में रोहित शर्मा के एक शॉट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

अनुभवी ओपनर ने जोफ़्रा आर्चर की गेंद पर अपना सिग्नेचर 'पुल शॉट' खेला, जिसने फ़ैन्स और कमेंटेटर्स को हैरान कर दिया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अपने मज़बूत गढ़ एजबेस्टन में पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया था, जहाँ वे 2014 से पुरुषों के वनडे मैचों में अजेय रहे थे. हालाँकि, भारत की अनुशासित गेंदबाज़ी ने मेज़बान टीम को 258 रन पर ही रोक दिया और मेहमान टीम ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

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रोहित शर्मा के 'नटराज शॉट' ने दिनेश कार्तिक को हैरान कर दिया. यह पल भारत की पारी के छठे ओवर में आया. आर्चर ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी लेकिन रोहित ने तुरंत उसकी लंबाई भांप ली. वे घूमे और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार बाउंड्री के लिए भेज दिया. इस शॉट की खूबसूरती देखकर कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने इसकी तुलना रोहित के मशहूर 'नटराज शॉट' से की. यह नाम भगवान नटराज के मशहूर पोज़ से प्रेरित है. रोहित ने बेहतरीन तरीके से पुल शॉट खेलने के बाद एक पैर पर संतुलन बनाए रखा.

भारत ने पहले वनडे में शानदार छह विकेट से जीत हासिल करके एजबेस्टन में पुरुषों के वनडे मैचों में इंग्लैंड के 12 साल के अजेय रहने के सिलसिले को खत्म कर दिया. मेजबान टीम ने अच्छी शुरुआत की और बिना किसी नुकसान के 61 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा गई और 80 रन पर 5 विकेट गंवा दिए. जो रूट ने नाबाद 76 रन बनाकर पारी को संभाले रखा जबकि लियाम डॉसन ने 68 रनों का अहम योगदान दिया. उनकी 111 रनों की साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम संभली और 258 रन तक पहुंची, जिसके बाद वे ऑल आउट हो गए.

अक्षर पटेल ने गेंदबाज़ी में अहम भूमिका निभाई; उन्होंने 4/62 के आंकड़े के साथ चार विकेट लिए और इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी लाइन-अप की कमर तोड़ दी.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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Rohit SHarma IND VS ENG DINESH KARTHIK
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