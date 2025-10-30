टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को छक्के और चौकों का खेल माना जाता है. अब तक की टी20I हिस्ट्री में सिर्फ 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में 150 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. खास बात यह है कि इस लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. एक वो जिन्होंने इस फॉर्मेट को नई ऊंचाई दी, और दूसरे वो जो आज इस फॉर्मेट के सबसे बड़े स्टार हैं, वो दो नाम है- रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव.

रोहित शर्मा - भारत

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आज भी अटूट है. उन्होंने 2007 से 2024 के बीच खेले गए 159 टी20 मुकाबलों में 205 छक्के जड़े हैं. वे इस फॉर्मेट में 200 छक्कों का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित ने अपने लंबे शॉट्स से हमेशा मैच का रूख बदला है और गेंदबाजों को प्रेशर में डाला है.

मोहम्मद वसीम - यूएई

यूएई के बल्लेबाज मोहम्मद वसीम ने भले ही बड़े क्रिकेटरों जितना नाम न कमाया हो, लेकिन छक्कों के मामले में वे किसी से पीछे नहीं हैं. उन्होंने अब तक खेले गए 91 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 187 छक्के जड़े हैं. छोटे ग्राउंड्स और तेज स्ट्राइक रेट के कारण वसीम टी20 लीग्स में भी पहचान बना चुके हैं.

मार्टिन गप्टिल - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के अनुभवी ओपनर मार्टिन गप्टिल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. गप्टिल ने 122 टी20 मैचों में 173 छक्के लगाए हैं. अपने टाइमिंग और क्लीन हिटिंग के लिए मशहूर गप्टिल न्यूजीलैंड के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं.

जोस बटलर - इंग्लैंड

इंग्लैंड के टी20 कप्तान जोस बटलर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 144 मैचों में 172 छक्के जड़े हैं. बटलर की खासियत है उनका एग्रेसिव अप्रोच, चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, वे हर गेंदबाज को मैदान से बाहर भेजने की ताकत रखते हैं.

सूर्यकुमार यादव - भारत

भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में खेले गए पहले टी20 मैच में इतिहास रच दिया. उन्होंने नाथन एलिस की गेंद पर छक्का जड़ते ही अपने 150 टी20I छक्के पूरे कर लिए हैं. सूर्या अब इस फॉर्मेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. उनकी 360° बैटिंग स्टाइल और इनोवेटिव शॉट्स उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे रोमांचक खिलाड़ी बनाते हैं.