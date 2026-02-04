हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैच में जिम्बाब्वे ने दिखाया शानदार खेल, नेपाल और ओमान ने भी जीते अपने मुकाबले

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले सभी टीमें वॉर्म अप मैच खेल रही है. 3 फरवरी को खेले गए वॉर्म अप मैच में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को हराया. इसके अलावा नेपाल और ओमान ने भी अपने-अपने मैच को जीता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 04 Feb 2026 09:26 AM (IST)
ICC T20 World Cup 2026 Warm Up Match Result: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी टीमें वॉर्म अप मैच खेल रही हैं. मंगलवार यानी 3 फरवरी को हुए वॉर्म अप मैच में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को 29 रन से हराया. ये मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के लिए रेयान बर्ल ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके अलावा तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने तीन विकेट हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 9 विकेट पर 178 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें बर्ल ने 31 गेंद में छह चौकों की मदद से 50 रन बनाए, जबकि नीदरलैंड के लिए तेज गेंदबाज लोगान वैन बीक ने 3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.

नीदरलैंड की टीम 150 रन के अंदर सिमटी

जिम्बाब्वे की 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 149 रन पर ही सिमट गई. रिचर्ड नगारवा 11 रन देकर 3 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे. लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर ने 15 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. गेंद से प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वैन बीक ने 31 गेंद में तीन छक्कों की मदद से 40 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम को लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा सके.

यूएई को नेपाल ने 7 विकेट से हराया

नेपाल और यूएई के बीच चेन्नई में वॉर्म मैच खेला गया, जिसमें नेपाल ने 7 विकेट से जीत हासिल की. इस मुकाबले में नेपाल के लिए दीपेन्द्र सिंह ऐरी (31 गेंद में नाबाद 50 रन) और आरिफ शेख (37 गेंद में नाबाद 61 रन) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 103 रन की बेहतरीन साझेदारी हुई. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 6 विकेट पर 145 रन बनाए, जिसमें सोहेब खान ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. लेग स्पिनर संदीप लामिछाने और तेज गेंदबाज करण केसी ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

ओमान ने श्रीलंका ए को 5 विकेट से हराया 

कोलंबो के कोल्ट्स क्रिकेट क्लब में हुए वॉर्म अप मैच में ओमान ने श्रीलंका ए को दो ओवर पहले पांच विकेट से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए ने नौ विकेट पर 145 रन बनाए. ओमान की ओर से शाह फैजल, शकील अहमद और जय ओडेदरा को दो-दो विकेट मिले. इसके जवाब में, ओमान ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम की तरफ से आमिर कलीम ने 47 गेंद पर आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

Published at : 04 Feb 2026 09:26 AM (IST)
