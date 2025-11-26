कप्तान सूर्यकुमार यादव रोहित शर्मा की उस शानदार टीम का हिस्सा थे जिसने अहमदाबाद में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त से पहले 2023 एकदिवसीय विश्व कप में लगातार 10 मैच जीते थे और अब अगले साल उसी जगह पर टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में उनके साथ खेलना चाहते हैं.

मंगलवार को गत चैंपियन भारत को 2026 टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया जबकि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ ग्रुप बी में जगह मिली है.

भारत ने 2023 में 19 नवंबर को हुए उस फाइनल के बाद से ऑस्ट्रेलिया को दो मैचों में हराया है लेकिन उन्हें फाइनल मुकाबले में हराने की इच्छा उन खिलाड़ियों के मन में बनी हुई है जिन्होंने तब से दो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं. भारत ने पिछले टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया था और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी उन्हें चार विकेट से हराया था.

जब उनसे पूछा गया कि अगले साल के टी20 विश्व कप फाइनल मुकाबले में वह किस टीम का सामना करना चाहेंगे तो सूर्यकुमार ने बिना देर किए जवाब दिया, ‘‘अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया.’’

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी उनकी बात का समर्थन किया जिनकी टीम ने हाल ही के विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद खिताब जीता था.

उन्होंने यहां टी20 विश्व कप के कार्यक्रमों और स्थलों की घोषणा के लिए हुए कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र टीम है जिसे हम हराना चाहते हैं क्योंकि यह वह खेल है जो आपके साथ रहता है.’’