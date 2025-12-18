सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जा रहा है. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित खिताबी मुकाबले में हरियाणा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. झारखंड के लिए लिए कप्तान ईशान किशन और विराट सिंह ने पारी की शुरुआत की, लेकिन विराट मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए. कुछ घंटे में टूर्नामेंट की चैंपियन टीम का पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जानिए जीतने वाली टीम को कितनी धनराशि मिलेगी.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दूसरे ग्रुप चरण में हरियाणा ने 3 में से 2 मैच जीते थे. हरियाणा के साथ हैदराबाद और पिछले साल की चैंपियन मुंबई ने भी इतने ही मैच जीते थे और सभी के 8 अंक थे, लेकिन सभी में नेट रन रेट (+2.325) हरियाणा का बेहतर था. अंक तालिका में टॉप पर रही हरियाणा ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया.

ग्रुप बी में झारखंड और आंध्र प्रदेश के 8-8 अंक थे, दोनों ने 3 में से 2 मैच जीते. नेट रन रेट (+0.221) के आधार पर झारखंड टॉप पर रही और फाइनल में प्रवेश किया. अब दोनों के बीच अभी फाइनल खेला जा रहा है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 प्राइज मनी

पिछले साल मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी. तब खबर आई थी कि एमसीए ने बीसीसीआई के बराबर 80 लाख रुपये चैंपियन टीम को देने की घोषणा की है. मतलब टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को बीसीसीआई की तरफ से 80 लाख रुपये की प्राइज मनी मिलती है.

बता दें कि हरियाणा और झारखंड ने कभी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब नहीं जीता है, यहां तक कि दोनों टीमें आज पहली बार टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही है.

हरियाणा की प्लेइंग 11

अर्श रंगा, अंकित कुमार (कप्तान), निशांत सिंधु, यशवर्धन दलाल (विकेटकीपर), सामंत जाखड़, पार्थ वत्स, आशीष सिवाच, सुमित कुमार, अंशुल कंबोज, अमित राणा, इशांत भारद्वाज.

झारखंड की प्लेइंग 11

ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, पंकज कुमार, राजनदीप सिंह, बाल कृष्णा, विकाश सिंह, सुशांत मिश्रा, सौरभ शेखर.