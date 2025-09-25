2025 एशिया कप में भारत से मिली हार के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सूर्यकुमार यादव की शिकायत की है. पीसीबी ने आईसीसी से भारत के टी20 कप्तान के बयान को लेकर शिकायत की है. इसके बाद आईसीसी मैच रेफरी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ई-मेल भेजा है.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरस्कार समारोह के दौरान और प्रेस कांफ्रेंस में दिए गए बयान पर सूर्यकुमार से मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने जवाब मांगा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर आईसीसी से दो शिकायत की थीं. आइसीसी ने पीसीबी की शिकायत पर दो रिपोर्ट मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को भेजी हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से भारतीय टीम को एक मेल किया गया है.

रिची रिचर्डसन द्वारा भेजे गए मेल में लिखा है कि मुझे आइसीसी ने दो रिपोर्ट हैंडल करने को भेजी हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव के मैच प्रजेंटेशन और प्रेस कान्फ्रेंस में दिए गए बयान को लेकर दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. सारी रिपोर्ट को देखने और सबूतों को जांचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सूर्यकुमार द्वारा दिए गए बयान ने खेल की छवि को क्षति पहुंचाई है. इससे उनके विरुद्ध आरोप बनता है. इस मेल में कहा गया है कि सूर्यकुमार यादव इस आरोप को नहीं मानते हैं तो इस पर सुनवाई होगी. उस सुनवाई में मेरे अलावा सूर्यकुमार यादव और पीसीबी प्रतिनिधि शामिल होंगे.

क्या बोले थे सूर्यकुमार यादव?

सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप के लीग स्टेज मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद कहा था कि यह जीत पुलवामा के पीड़ितों को समर्पित है. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा था कि हमें सरकार और बीसीसीआई से निर्देश मिले थे कि हम जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे.

क्या सूर्यकुमार पर लगेगा बैन?

आईसीसी ने नियम के मुताबिक, यह मामला लेवल-1 उल्लंघन का माना जाएगा. ऐसी स्थिति में किसी खिलाड़ी पर बैन नहीं लगता है. सिर्फ खिलाड़ी पर मैच फीस का जुर्माना लगाया जा सकता है. किसी भी खिलाड़ी पर बैन तभी लगता है जब लेवल 2, 3 या 4 का उल्लंघन हो.