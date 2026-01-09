हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षादेश सेवा का सुनहरा मौका, CDS-I 2026 की परीक्षा 12 अप्रैल को; UPSC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

देश सेवा का सुनहरा मौका, CDS-I 2026 की परीक्षा 12 अप्रैल को; UPSC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

संघ लोक सेवा आयोग ने CDS-I 2026 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है, यह परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को तीन शिफ्ट में आयोजित होगी. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने देश की रक्षा सेवाओं में अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी जानकारी जारी की है. यूपीएससी ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा यानी CDS-I, 2026 की एग्जाम डेट्स घोषित कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उनके लिए अब तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है. आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, CDS-I, 2026 की परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.

हर साल की तरह इस बार भी CDS परीक्षा के जरिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसरों की भर्ती की जाएगी. यह परीक्षा युवाओं के लिए देश सेवा का एक सुनहरा अवसर मानी जाती है. परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद उम्मीदवारों में तैयारी को लेकर हलचल तेज हो गई है. कई अभ्यर्थी अब अपनी पढ़ाई की रणनीति को नए सिरे से तय कर रहे हैं.

तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा

UPSC ने साफ किया है कि CDS-I, 2026 की परीक्षा एक ही दिन में तीन अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी. यह परीक्षा रविवार, 12 अप्रैल 2026 को होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें. परीक्षा पूरी तरह लिखित होगी और तय समय पर ही सभी पेपर कराए जाएंगे.

पहला पेपर इंग्लिश का होगा, जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा. इस पेपर में उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ, शब्द ज्ञान और व्याकरण की जांच की जाएगी. दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. तीसरा और आखिरी पेपर एलिमेंट्री मैथेमेटिक्स का होगा, जो शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा. इस पेपर में गणित के बुनियादी सवाल शामिल होंगे.

एग्जाम शेड्यूल ऐसे करें डाउनलोड

जो उम्मीदवार परीक्षा का पूरा शेड्यूल देखना चाहते हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा. वहां “What’s New” सेक्शन में जाकर “Examination Time Table: Combined Defence Services Examination (I), 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर परीक्षा का पूरा टाइम टेबल खुल जाएगा. उम्मीदवार इसे ध्यान से पढ़कर डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

कुल 451 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 451 पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग रक्षा अकादमियों के लिए पद तय किए गए हैं. इंडियन मिलिट्री अकैडमी (IMA), देहरादून के लिए 100 पद रखे गए हैं. इंडियन नेवल अकैडमी (INA), एझिमाला में 26 पदों पर भर्ती होगी. एयर फोर्स अकैडमी (AFA), हैदराबाद के लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं. वहीं सबसे ज्यादा पद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी (OTA), चेन्नई के लिए हैं, जहां 293 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें -  Railway Jobs: रेलवे में निकली है बंपर पदों पर भर्ती, 44 हजार तक मिलेगी सैलरी; ये कैंडिडेट्स कर लें अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 09 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Education CDS I 2026 Exam Schedule CDS I Exam Time Table 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
यूटिलिटी
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
फूड
Edible Flowers: जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
ट्रेंडिंग
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget