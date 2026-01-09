देश सेवा का सुनहरा मौका, CDS-I 2026 की परीक्षा 12 अप्रैल को; UPSC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने देश की रक्षा सेवाओं में अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी जानकारी जारी की है. यूपीएससी ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा यानी CDS-I, 2026 की एग्जाम डेट्स घोषित कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उनके लिए अब तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है. आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, CDS-I, 2026 की परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.

हर साल की तरह इस बार भी CDS परीक्षा के जरिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसरों की भर्ती की जाएगी. यह परीक्षा युवाओं के लिए देश सेवा का एक सुनहरा अवसर मानी जाती है. परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद उम्मीदवारों में तैयारी को लेकर हलचल तेज हो गई है. कई अभ्यर्थी अब अपनी पढ़ाई की रणनीति को नए सिरे से तय कर रहे हैं.

तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा

UPSC ने साफ किया है कि CDS-I, 2026 की परीक्षा एक ही दिन में तीन अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी. यह परीक्षा रविवार, 12 अप्रैल 2026 को होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें. परीक्षा पूरी तरह लिखित होगी और तय समय पर ही सभी पेपर कराए जाएंगे.

पहला पेपर इंग्लिश का होगा, जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा. इस पेपर में उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ, शब्द ज्ञान और व्याकरण की जांच की जाएगी. दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. तीसरा और आखिरी पेपर एलिमेंट्री मैथेमेटिक्स का होगा, जो शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा. इस पेपर में गणित के बुनियादी सवाल शामिल होंगे.

एग्जाम शेड्यूल ऐसे करें डाउनलोड

जो उम्मीदवार परीक्षा का पूरा शेड्यूल देखना चाहते हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा. वहां “What’s New” सेक्शन में जाकर “Examination Time Table: Combined Defence Services Examination (I), 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर परीक्षा का पूरा टाइम टेबल खुल जाएगा. उम्मीदवार इसे ध्यान से पढ़कर डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

कुल 451 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 451 पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग रक्षा अकादमियों के लिए पद तय किए गए हैं. इंडियन मिलिट्री अकैडमी (IMA), देहरादून के लिए 100 पद रखे गए हैं. इंडियन नेवल अकैडमी (INA), एझिमाला में 26 पदों पर भर्ती होगी. एयर फोर्स अकैडमी (AFA), हैदराबाद के लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं. वहीं सबसे ज्यादा पद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी (OTA), चेन्नई के लिए हैं, जहां 293 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.



