हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndian Cricket Team: हार्दिक-सूर्या फेल, अभिषेक के साथ ये खिलाड़ी चमके. देखें एशिया कप में भारतीय खिलाडियों का रिपोर्ट कार्ड

Indian Cricket Team: हार्दिक-सूर्या फेल, अभिषेक के साथ ये खिलाड़ी चमके. देखें एशिया कप में भारतीय खिलाडियों का रिपोर्ट कार्ड

Indian Cricket Team: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया, फाइनल में तिलक वर्मा चमके. जबकि सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चला.

By : शिवम | Updated at : 30 Sep 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर टीम इंडिया स्वदेश लौट आई है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 के सभी मैच जीते, फाइनल में टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इसमें तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए, जिन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली. अभिषेक शर्मा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 314 रन बनाए. कुलदीप यादव टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, उन्होंने 7 मैचों में 17 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में महत्वपूर्ण रोल निभाया, लेकिन बल्ले से फ्लॉप रहे. सूर्यकुमार यादव भी एक पारी छोड़कर अन्यों में असफल रहे.

सूर्यकुमार यादव

सबसे पहले कप्तान से शुरुआत करते हैं. सूर्यकुमार यादव को एशिया कप में 6 मैचों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, यूएई के खिलाफ लक्ष्य छोटा था तो वह 7 रन पर नाबाद थे. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 47 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन इसके बाद वह 4 पारियों में सिर्फ 18 ही रन बना पाए. फाइनल में सूर्यकुमार ने सिर्फ 1 रन बनाया था.

अभिषेक शर्मा

अभिषेक एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने, उन्होंने अपनी पारियों से खूब प्रभावित किया. प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट बने अभिषेक ने सुपर-4 के तीनों मैचों में अर्धशतकीय पारियां खेली. हालांकि फाइनल में वह सिर्फ 5 रन बना पाए थे. उन्होंने सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ 74, बांग्लादेश के खिलाफ 75 और श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाए थे. टूर्नामेंट में उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए.

हार्दिक पांड्या

अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में प्रभावित किया लेकिन उनका बल्ला नहीं चला. फाइनल में वह चोट के कारण खेल नहीं पाए थे, इससे पहले एशिया कप 2025 में खेली 4 पारियों में उन्होंने सिर्फ 48 रन बनाए.

वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप के 6 मैचों में 7 विकेट लिए. बेशक विकेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा. वरुण काफी किफायती गेंदबाज रहे, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 31 रन दिए थे और ये इस टूर्नामेंट में उनके द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन थे. इस टूर्नामेंट के दौरान वरुण दुनिया के नंबर -1 टी20 गेंदबाज बने.

तिलक वर्मा

फाइनल में तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट में अपना एकमात्र अर्धशतक लगाया था, इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ वह 49 पर नाबाद रहे थे. सुपर-4 में पाकिस्तान एक खिलाफ उन्होंने 30 रनों की अच्छी पारी खेली थी. टूर्नामेंट में खेली 6 पारियों में उन्होंने कुल 213 रन बनाए.

कुलदीप यादव

स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव की फिरकी से हर टीम के बल्लेबाज परेशान रहे. कुलदीप ने एशिया कप 2025 के पहले मैच में भी 4 विकेट लिए थे और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 विकेट लिए थे. 7 मैचों में उन्होंने 17 विकेट हासिल किए. कुलदीप टूर्नामेंट के सबसे इम्पैक्टफुल गेंदबाज रहे.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप में 5 मैच खेले, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के आलावा सुपर-4 में बांग्लादेश और ग्रुप स्टेज में यूएई के खिलाफ मैच खेला था. 5 मैचों में उन्होंने कुल 7 विकेट लिए. फाइनल में बुमराह ने 25 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

शुभमन गिल

सलामी बल्लेबाज गिल पर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नजरें थी, क्योंकि उनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठा था. कई फैंस चाहते थे कि श्रेयस अय्यर को चुना जाए. खैर, एशिया कप 2025 में शुभमन गिल ने सभी 7 मैच खेले. इनमें उन्होंने सबसे बड़ी पारी सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, उन्होंने 47 रन बनाए थे. इसके आलावा उनका बल्ला ज्यादा चला नहीं. टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 127 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Sep 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Abhishek Sharma Varun Chakravarthy INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL HARDIK PANDYA Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1: 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
रिलेशनशिप
Relationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
जनरल नॉलेज
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget