एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर टीम इंडिया स्वदेश लौट आई है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 के सभी मैच जीते, फाइनल में टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इसमें तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए, जिन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली. अभिषेक शर्मा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 314 रन बनाए. कुलदीप यादव टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, उन्होंने 7 मैचों में 17 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में महत्वपूर्ण रोल निभाया, लेकिन बल्ले से फ्लॉप रहे. सूर्यकुमार यादव भी एक पारी छोड़कर अन्यों में असफल रहे.

सूर्यकुमार यादव

सबसे पहले कप्तान से शुरुआत करते हैं. सूर्यकुमार यादव को एशिया कप में 6 मैचों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, यूएई के खिलाफ लक्ष्य छोटा था तो वह 7 रन पर नाबाद थे. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 47 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन इसके बाद वह 4 पारियों में सिर्फ 18 ही रन बना पाए. फाइनल में सूर्यकुमार ने सिर्फ 1 रन बनाया था.

अभिषेक शर्मा

अभिषेक एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने, उन्होंने अपनी पारियों से खूब प्रभावित किया. प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट बने अभिषेक ने सुपर-4 के तीनों मैचों में अर्धशतकीय पारियां खेली. हालांकि फाइनल में वह सिर्फ 5 रन बना पाए थे. उन्होंने सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ 74, बांग्लादेश के खिलाफ 75 और श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाए थे. टूर्नामेंट में उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए.

हार्दिक पांड्या

अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में प्रभावित किया लेकिन उनका बल्ला नहीं चला. फाइनल में वह चोट के कारण खेल नहीं पाए थे, इससे पहले एशिया कप 2025 में खेली 4 पारियों में उन्होंने सिर्फ 48 रन बनाए.

वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप के 6 मैचों में 7 विकेट लिए. बेशक विकेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा. वरुण काफी किफायती गेंदबाज रहे, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 31 रन दिए थे और ये इस टूर्नामेंट में उनके द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन थे. इस टूर्नामेंट के दौरान वरुण दुनिया के नंबर -1 टी20 गेंदबाज बने.

तिलक वर्मा

फाइनल में तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट में अपना एकमात्र अर्धशतक लगाया था, इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ वह 49 पर नाबाद रहे थे. सुपर-4 में पाकिस्तान एक खिलाफ उन्होंने 30 रनों की अच्छी पारी खेली थी. टूर्नामेंट में खेली 6 पारियों में उन्होंने कुल 213 रन बनाए.

कुलदीप यादव

स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव की फिरकी से हर टीम के बल्लेबाज परेशान रहे. कुलदीप ने एशिया कप 2025 के पहले मैच में भी 4 विकेट लिए थे और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 विकेट लिए थे. 7 मैचों में उन्होंने 17 विकेट हासिल किए. कुलदीप टूर्नामेंट के सबसे इम्पैक्टफुल गेंदबाज रहे.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप में 5 मैच खेले, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के आलावा सुपर-4 में बांग्लादेश और ग्रुप स्टेज में यूएई के खिलाफ मैच खेला था. 5 मैचों में उन्होंने कुल 7 विकेट लिए. फाइनल में बुमराह ने 25 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

शुभमन गिल

सलामी बल्लेबाज गिल पर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा नजरें थी, क्योंकि उनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठा था. कई फैंस चाहते थे कि श्रेयस अय्यर को चुना जाए. खैर, एशिया कप 2025 में शुभमन गिल ने सभी 7 मैच खेले. इनमें उन्होंने सबसे बड़ी पारी सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, उन्होंने 47 रन बनाए थे. इसके आलावा उनका बल्ला ज्यादा चला नहीं. टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 127 रन बनाए.