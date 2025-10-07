हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा के लिए आने वाली है एक और बुरी खबर! सुनील गावस्‍कर ने किया बड़ा खुलासा

रोहित शर्मा के लिए आने वाली है एक और बुरी खबर! सुनील गावस्‍कर ने किया बड़ा खुलासा

सुनील गावस्‍कर ने संकेत दिए कि रोहित शर्मा के लिए आने वाले वक्त में और बुरी खबरें आ सकती हैं. टीम मैनेजमेंट अब भविष्य की योजना में शुभमन गिल को आगे बढ़ा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Oct 2025 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों बड़े बदलावों का दौर चल रहा है. पहले रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीनी गई, और अब क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्‍कर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फैंस की चिंता और बढ़ा दी है. गावस्‍कर का कहना है कि आने वाले दिनों में रोहित शर्मा से जुड़ी “एक और बुरी खबर” सुनने को मिल सकती है.

“अब और बुरी खबर के लिए तैयार रहिए” 

स्पोर्ट्स तक से बातचीत में सुनील गावस्‍कर ने कहा कि रोहित शर्मा का भविष्य अब टीम मैनेजमेंट की सोच और उनके खुद के फैसले पर निर्भर करेगा. गावस्‍कर ने कहा, “अगर रोहित कोई स्पष्ट वादा नहीं कर रहे कि वे अगले दो साल तक वनडे खेलना जारी रखेंगे या नही, तो फैंस को आगे जाकर और बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए.”

उनके इस बयान से क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है कि क्या रोहित शर्मा जल्द वनडे से संन्यास लेने वाले हैं या टीम मैनेजमेंट उन्हें अब धीरे-धीरे बाहर करने की योजना बना रहा है.

“रोहित को अब विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी”

गावस्‍कर ने यह भी कहा कि अगर रोहित शर्मा वनडे करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहना होगा. उन्होंने कहा, “रोहित जानते हैं कि अगर वे केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें बहुत कम मौके मिलेंगे. अब उन्हें खुद को साबित करने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट खेलने होंगे. शायद यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने यह रुख अपनाया है.”

हाल ही में BCCI ने भी यह स्पष्ट किया था कि अब कोई भी खिलाड़ी, चाहे वह सीनियर ही क्यों न हो, घरेलू क्रिकेट खेले बिना भारतीय टीम में चयन का हकदार नहीं होगा.

कैलेंडर में नहीं बचा वनडे का ज्यादा स्थान

गावस्‍कर ने आगे कहा कि आने वाले दो सालों में भारत बहुत कम वनडे मैच खेलेगा, जिससे रोहित के लिए फॉर्म और फिटनेस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने आगे कहा, “टीम इंडिया का शेड्यूल अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल पर केंद्रित है. अगर रोहित साल में सिर्फ 5–7 वनडे ही खेलते हैं, तो इतने कम मैचों में वर्ल्ड कप जैसी बड़ी तैयारी नहीं की जा सकती.” उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार करने का फैसला लिया है.

फैंस को लगा बड़ा झटका

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि वह वनडे में भी टीम की अगुवाई करते रहेंगे, लेकिन गावस्‍कर का यह बयान साफ इशारा करता है कि “हिटमैन” के करियर का वनडे अध्याय अब ढलान पर है.

Published at : 07 Oct 2025 08:34 AM (IST)
Sunil Gavaskar Rohit SHarma ODI SERIES IND VS AUS
Embed widget