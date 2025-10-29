हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयुवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा

युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप 2007 में युवराज सिंह के 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बार युवराज की ऑटोग्राफ वाली जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया था. अब उनके पिता क्रिस ब्रॉड ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Oct 2025 01:56 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2007 की रात आज भी हर भारतीय फैन के दिल में बसी है. उस रात युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया था. इस यादगार ओवर के शिकार बने थे इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनके करियर की उस वक्त बस शुरुआत ही हुई थी. वो मैच तो बीत गया, लेकिन उस ओवर की याद आज भी क्रिकेट की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है. अब सालों बाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने युवराज सिंह से जुड़ी एक गिफ्ट को देखकर गुस्से में उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था.

पिता ने दी युवराज की जर्सी, बेटे ने फेंक दी कूड़ेदान में

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और 1986-87 एशेज हीरो क्रिस ब्रॉड ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार उन्होंने अपने बेटे स्टुअर्ट को क्रिसमस गिफ्ट में युवराज सिंह की ऑटोग्राफ की हुई जर्सी दी थी. क्रिस ब्रॉड ने बताया, “मेरे बेटे का सेंस ऑफ ह्यूमर उस वक्त थोड़ा कमजोर था. मैंने सोचा कि युवराज की साइन की हुई जर्सी देकर उसे चौंकाऊं, लेकिन उसने जैसे ही बॉक्स खोला, बिना कुछ कहे सीधे जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया.”

6 छक्कों के बाद भी बने इंग्लैंड के दिग्गज

हालांकि, उस ओवर के बाद भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने खुद को साबित किया और इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के महान गेंदबाजों में शुमार हुए. ब्रॉड ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 167 टेस्ट, 121 वनडे और 56 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने 604 विकेट चटकाए, जो इंग्लैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं, वनडे में उन्होंने 178 विकेट और टी20 में 65 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने 2023 में शानदार करियर के बाद संन्यास लिया और अब इंग्लैंड क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. 

Published at : 29 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Stuart Broad Chris Broad
